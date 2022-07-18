從特朗普到拜登，美國對中國打了兩場仗。一是直接打，由特朗普發動，從貿易戰打起，迅速擴展到多個領域。二是間接打，由拜登發起，支持烏克蘭招惹俄羅斯，謀劃北約東擴，令俄烏戰爭爆發，圖徹底消弱俄羅斯，壯大美國力量，進而全力對付擊垮中國。這兩個戰場、兩場大仗，打到今天，美國都已敗象畢露。

俄烏之戰，俄軍穩紮穩打，一個勝利接着一個勝利。現在烏東南部的大部分皆在俄羅斯的掌控中，烏克蘭的出海口全部被封死；陸路交通運輸線大部分在俄軍的火力鋪蓋精準打擊下，對美國和歐洲運送軍火武器物資「露頭」就打，必被摧毀。

美國吹噓的幾百億美元援助，絕大部分都是口頭嚷嚷而已，根本快遞不到戰場，烏克蘭首都基輔也在火爐上烤，俄軍可隨時拿下。烏克蘭的國內經濟早已崩潰，靠美國「放債」過日子。美國也知道，這些「巨款」根本是肉包子打狗——一去不回。

烏克蘭人數以百萬計的逃離，這個4,000萬人口的國家人口驟降，無法支撐長期戰爭。烏克蘭的軍隊也被幹掉了七七八八，國防部長列茲尼科夫吹噓要組建的百萬「反攻大軍」，連個人影都不見。總統澤連斯基現在想和俄國談判求和，都不知怎麼談，手中幾無籌碼。烏克蘭的慘狀和失敗，就是美國的慘狀和失敗。

美國對俄羅斯的「史上最瘋狂」制裁，剛開始時好像佔了大便宜，很快就被俄羅斯的反制裁擊潰，而且殃及自身，美國和歐洲沖垮經濟的通脹來勢洶洶。可見，試圖用戰爭解決問題的美國對俄羅斯之仗，4個多月的較量已見勝負；而未用戰爭手段、用盡其他手段的美國對華之仗打了快5年，美國必敗的結局同樣寫在牆上。

現在，中國向拜登政府提交了「四份清單」、「五個停止」、「一項盡快」、「三個務必」，就是中國能贏的底氣。看到美國在俄烏戰爭上打壓俄國之敗，中國底氣更足。