天下攘攘，皆為利往。美國總統拜登風塵僕僕訪問中東，無非為了說服沙特等國增產石油，以緩解本身愈演愈烈的高油價和高通脹之苦。結果如何？沙特勉為其難答應每天增產100萬桶，總算沒有令拜老頭空手而回，但這點石油放在國際市場不過是杯水車薪，寄望以此解決高油價和高通脹問題，恐怕是枉費心機。歸根究柢，俄烏戰爭一日不結束，能源危機就不可能消除，美國捨本逐末，終將一無所得。

最諷刺的是，拜登曾將沙特形容為「賤民國家」，更指沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼是「殺人兇手」。如今為了本身利益，不僅親自到訪「賤民國家」，而且與「殺人兇手」會談，可見老美何其虛偽，在利益面前民主和人權統統不要了。有記者不知是攞景或贈興，故意追問「沙特仍是賤民國家嗎」？拜登只能顧左右而言他，實在是尷尬極了。

還是沙特王儲說得對，世界各國擁有相同或相異的價值觀，試圖通過武力強加價值觀給他國只會適得其反。美國最大毛病就是唯我獨尊，總想將自己那一套強加於人，結果搞得天下大亂，本身也遭反噬。「有事鍾無艷，無事夏迎春」，老美態度傲慢，對中東國家呼之即來，揮之即去，作為中東大國的沙特豈會甘願受其擺布，今次答應象徵式增產石油，只是虛應故事，為拜登留點面子而已。

難為拜登還誇誇其談，揚言美國有能力繼續在中東地區擔當領導角色，不會讓中國和俄羅斯乘虛而入。實際上，無論是在敍利亞潰敗，還是從阿富汗逃竄，都已印證美國外強中乾，在中東乃至全球的影響力日漸式微，所謂領導角色不知從何說起。再說，中東事務應該由中東國家解決，美國多管閒事，除了添煩添亂，還能得到甚麼？

煩惱皆因強出頭，美國綜合國力已不足以支撐全球霸權，卻依然到處挑事，注定搬石頭砸自己。君不見，華府同時挑戰中俄兩個大國，已經力不從心，還揚言要繼續擔當中東領導角色，而且不許中俄介入，到底憑甚麼？其實中國對領導角色從來沒有興趣，也從不打算介入別國事務，一心只想跟各國做生意，互惠互利。美國整天擔心中國會與其爭奪全球霸權，分明是得了「被害妄想症」。自大源於自卑，華府愈是咄咄逼人，愈顯得缺乏自信，愈是歇斯底里，愈暴露內心虛怯。