新冠疫情橫掃全球，香港今年初亦經歷了刻骨銘心的第5波疫情，逾9,000人死亡，教訓極之深刻。罪魁禍首是林鄭政府一直輕視疫情，爆疫前毫無準備，爆疫期間手忙腳亂，最後索性「躺平」。前車之鑑，後事之師。在專家推算全港已有數百萬人染疫、且人們對新冠病毒認識加深的今日，即使每日新增逾3,000宗確診，人們對疫情的恐慌感已大大減輕。港大四名專家在此時撰文，力促政府逐步放寬社交禁令，維持低度傳播，取消圍封強檢等措施，來得正是時候。

香港仍有部分人視新冠病毒為洪水猛獸，認為四位專家之言不可取，反之應該收緊社交距離措施。筆者不清楚持此論調的人是否特別喜歡過禁足生活，享受事事受限，否則以正常人的容忍程度來說，早已出現抗疫疲勞，防疫措施只望寬不望緊。退一步說，每日新增逾3,000宗確診，與高峰期每日逾50,000宗相比，其實已不算甚麼，現在不乘勢逐步讓防疫禁令「退場」，部署全面恢復正常生活，全力打拚經濟，恐怕年底環球通脹一旦殺到，香港絕對無法獨善其身。

這絕非危言聳聽。香港現時的物價不如西方國家高得誇張，這是因為有背靠祖國的優勢，起碼基本食品供應有保證。惟在全球一體化、供應鏈環環相扣的大環境下，就算今天未有嚴重通脹之苦，這一天始終會來。要是港府仍汲汲於維持嚴苛防疫，不為通關拚經濟作好準備，後果必然是災難性。

有些人總認為放寬防疫措施，便等於學西方國家「躺平」，其實這是偏見，並無道理。政府在有序鬆綁的同時，亦要加強支援新冠患者，提供診症服務以及藥物，必要時便將患者送往隔離，而不是浪費時間、人手亂搞圍封強檢。這樣才是港式精準防疫。