除卻中國內地、澳門和北韓之外，目前香港防堵新冠肺炎疫情的措施，近乎是全球最嚴謹的。

本城嚴防死守，一度頗見成效，新冠肺炎疫情爆發的頭兩年，香港的防疫成績位於世界前列位置，但所謂久守必失，踏入2022年，防線便全面崩潰，變種病毒Omicron大舉流入，在短短三個月內，就導致超過9,000人死亡。

城池終於被攻破，這固然是憾事，但破城之後，就該有新的管治方式，不能一本通書讀到老。以往擔心敵人來攻，府衙派遣軍人日夜守禦，不眠不休，也是合情合理；但如今城樓已陷，敵人大肆搶掠之後，亦已遠去。作為父母官的，如果一仍故舊，繼續要求軍人們輪番守護，要守得猶如鐵桶一般，又禁止百姓隨意走動，全城仍須枕戈待旦。你在非常時期過後，還是如此興兵，如此擾民，這不是太可笑嗎？

近日，政府專家顧問袁國勇和孔繁毅，連同另外兩位學者一起發表文章，呼籲港府應該馬上修改防疫限制。專家們的建議確是不無道理，譬如圍封檢疫、驗污水的措施，早在三個月前，本欄已經指出這是擾民之舉。該措施在未爆發大規模疫情之前，或許管用，但是大爆疫之後，作用已經不大，徒然勞民傷財。如今專家們也是抱持相同看法，且看政府今回聽是不聽。

新冠病毒在夏天的存活能力較低，專家們亦建議政府應趁此機會，進一步放寬社交距離措施。香港人要與病毒共存，乃是早晚之事，否則不病死，也得餓死。正如上述的比喻所講，賊軍燒殺搶掠而去，百姓已經夠慘，官大人卻仍舊禁止民眾恢復生產，此舉豈不是猶如被兩度搶掠？苛政猛於賊者，此之謂也。