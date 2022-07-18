國安處日前在西貢拘捕4名欲乘快艇潛逃台灣的涉黑暴案被通緝男子，當中包括2019年在荃灣聯同多人向落單警員施襲，結果遭開槍擊中的學生曾志健。隨着4人落網，揭發有人訛稱可協助潛逃，收取合共逾40萬元的「着草費」，事件印證了世上有3種事物是無極限的，分別是宇宙、愚蠢和貪婪。

報道所見，曾男落網時身形消瘦、長髮披肩，與作案時大相逕庭，就連國安處高級警司李桂華也難掩鐵漢柔情，對4人所經歷暗無天日的「屈蛇」遭遇感到難過及驚訝。黑暴雖罪有應得，但正常市民並不像黑暴般沒有人性，對於曾男等4人始終還是抱着「他的所思、他的故事，通告我想知他怎過日子」的關心。

案情指4人本應於2020年12月至2021年2月，就所涉及的暴動及非法集結案件出庭，但是在黃絲黑暴YouTube頻道成員游說下選擇棄保潛逃，並被安排到葵涌工廈窩藏，更先後轉換3個地點，窩藏點不但環境惡劣，而且無窗戶，為逃避追查更長達一年沒外出，僅靠偶爾送來的食物充飢，「搬竇」時又被當成貨物封入紙箱，若以年輕人的口脗來說：「真係正正經經坐個監都冇咁折墮」。

涉事YouTube頻道日前拍片反斥警方抹黑，聲稱無向4人要求支付偷渡費，更自稱過去兩年為曾男等一干人等提供食宿及娛樂，耗資逾百萬元，更一度收買貨櫃船船長，協助曾等4人逃往海外。說法若屬實，百萬元的資金來源也值得查個明白，看看是否有串謀勾結外國或境外勢力的嫌疑，尤其該頻道否認有拍片眾籌，僅承認曾要求曾男等拍片交代近兩年來的生活，這究竟是向金主還是國安處交代呢？答案就像剃髮器數百元也有交易，何以曾男等偏要留長髮一樣撲朔迷離。