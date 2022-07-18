香港故宮文化博物館開幕兩周，備受市民歡迎，剛開售預約的8月份門票，已被搶購至剩下約一成門票；逢周三的免費參觀時段亦已額滿。筆者早前知悉有人在網上放售故宮館門票，原價120元的特別展覽門票被炒至150至200元，連周三免費時段也可圖利每張75元，已公開表明西九管理局必須嚴肅跟進。

故宮館是用公帑興建，並得到國家支持，展示由北京故宮博物院借來的珍貴文物，絕不能接受有門票炒賣。若有違法情況，執法部門須立即跟進，包括「放蛇」，避免炒賣黃牛票一發不可收拾。

在上周五立法會財委會會議上，討論撥款4億元興建西九文化區南岸碼頭等設施，筆者亦有跟進黃牛票一事，西九管理局行政總裁答得很清楚，西九文化區屬《公眾娛樂場所條例》管轄範圍，有別於康文署場地，所以「炒飛」是有罰則的。筆者一直推動修改相關條例，提高現時最高罰則2,000元的上限，亦要盡快把康文署紅館或伊館納入管轄範圍。在此說明，炒賣故宮館門票是違法的，只要是高於場所活動籌辦人訂出的門票價格，無論在網上放售或展示門票以供出售，一經定罪即屬違法。近日搜尋相關購物平台，較多顯示是原價出售或低於原價的故宮館門票，也有一至兩個被炒高的門票貼子，要有效遏止黃牛，執法部門是時候採取行動。

暫時買不到熱門時段門票的市民，其實同期也有許多文化藝術活動可供選擇，例如康文署在藝術館就有一個「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」、「吳冠中──速寫生命」展覽，科學館有「八大‧尋龍記」展，康文署在7至8月也有許多工作坊，例如漁船模型製作工作坊、六角燈籠紮作工作坊，部分是推廣香港「非遺」文化。