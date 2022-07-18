民主黨原定上周六舉行的籌款晚宴突然取消，日前爆出駭人的真相。原來4名涉黑暴被通緝男子偷渡台灣不遂被捕，更爆出案中案醜聞，4人被民主黨的國際連線盟友「Friends of Hong Kong」當搖錢樹，誤墮「賣豬仔」陷阱，被食「人血饅頭」，40萬元偷渡費被吞，拍片籌得的黑金無下文，部分食夾棍者已成功着草，餘者已被警方列為目標人物追緝。

試問，民主黨面對錯上賊船4名青年被不人道地藏匿不見天日的密室中，及靠紙皮箱屈蛇轉移藏匿地點等疑問，如何在籌款晚宴上向其支持者及全港市民公開交代內情？民主黨如何澄清牽涉潛逃、藏匿、偷渡、吞款等醜聞？如何解答民主黨國際事務委員會主席劉慧卿以及袁海文、梁翊婷等人在《港區國安法》生效前夕，還大力支持和推動上述涉案組織核心成員與英國的自由民主黨議員Alistair Carmichael，公然干涉中國內政、插手香港，起草所謂「Hong Kong Bill」？

其實民主黨自司徒華之後已變質，加快墮落，向美英等「新八國聯軍」及境外反華反共敵對勢力賣身投靠，公開成為美英打壓中國崛起、干涉中國內政、插手香港事務的香港代理人。2019年中共中央政法委點名4港人為現代版漢奸，民主黨獨佔其二，李柱銘和何俊仁被國家釘上歷史恥辱柱。

民主黨搞「反送中」到黑色暴亂近兩年間多次勾結美英，首先劉慧卿、林卓廷、尹兆堅等在2019年4月密會時任美國駐港澳總領事唐偉康；同年5月，李柱銘、涂謹申訪美賣身朝聖，獲時任國務卿蓬佩奧和眾議院議長佩洛西接見；同年10月，李柱銘與壹傳媒黎智英訪美。國安法生效後，民主黨還與英國的自由民主黨商BNO及「救生艇」計劃破壞香港。