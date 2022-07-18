已故武俠小說名家古龍寫《離別鈎》時有這麼一句：離別是為了相聚。他解說，為了長久的相聚，不惜短暫的離別，甚至不惜去和別人決死──多麼浪漫多麼深情。老朽不期然想到這一場新冠肺炎疫情持續了兩年半，至今中港通關仍艱難；而香港人久困這小島上，「又要飛喇」變「咪旨意有得飛」，喜愛旅遊嘅港人憋得實在悶出鳥來，難怪多咗人有抑鬱和焦慮症！

是以，若能盡早解除防疫禁令，解禁是為了復常，令香港人生活有番多少生氣，確實係政府嘅德政！離別是為了相聚，解禁是為了復常！各位，這是多數理性港人嘅意願！講真，如果當新冠肺炎已成風土病，根本避無可避，當局依然日夜圍封驗污水，不但昂貴，而且十分擾民；至於「安心出行」又擬改實名制，又話要實施「紅黃碼」，呢啲所謂「變幻才是永恒」，根本就係「點紅點綠確實擾民」！

清末民初，有一副財神廟聯：「全國亂，全家亡，怕看財神爺爺，虛張聲勢；一尺布，一碗粥，但求觀音奶奶，大發慈悲。」各位，依家「大發慈悲」嘅，竟然係政府專家顧問袁國勇、孔繁毅等4人！佢哋聯名發表文章，認為夏天應該逐漸放寬社交距離措施，令社區有低度傳播，以便喺冬季之前，達致更好嘅疫苗接種和自然感染產生「混合免疫」效果，避免醫療系統崩潰。

其實本報同唔少論者均質疑圍封驗污水措施嘅成效，依家4位專家亦認為，圍封強檢及發出強檢公告嘅成本高昂而且擾民，建議當局放棄呢啲措施，而學校每日快測亦可取消。

阿哥，這真是酷熱天氣下從幽谷吹來嘅清風！疫情逐步回升但冇特別多死亡重症，都冇乜值得恐懼，再唔解禁鬆綁拚經濟，港人恐怕窮死多過病死！