香港回歸25周年，特區政府換屆，值遇「由亂到治及興」的歷史轉折，特區管治進入踔厲奮發、改革整治的全新寰域，國家主席習近平的「四個必須」和「四點希望」，責成特區政府開創新局面、實現新飛躍。

習主席在重要講話中闡述了「一國兩制」方針的重大理論和實踐問題，並就香港的發展方向和發展目標，明確提出「四個必須」和「四點希望」，環環相扣，層層遞進，當中全屬「有的放矢」，充分體現中央對特區的全面管治權和政策方向，因而無論在公在私，當局和主管官員都必須秉持嚴肅看待、令行禁止的職守本分，並以「四點希望」為政策指標，擬定具體而系統性的「四個任務」。

「四點希望」是指：着力提高治理水平；不斷增強發展動能；切實排解民生憂難；共同維護和諧穩定。它針對性強，又能結合現況和願景，有評論便以對號入座形式，列舉一系列的行動清單，但這會否變成為改而改、亂點鴛鴦甚至一葉障目呢？

畢竟，經歷回歸以來沒完沒了的政治口水戰，社會已對那些光說不練的假把戲厭惡不耐，重行動、重成效、重知行合一已成施政新風尚、管治新希望。社情複雜、人心不古，每一項重要施政或改革，都不能單獨或草率行事，而應做好三手準備：一、嚴格依法守程序；二、做好政策和行動部署，特別是跨部門跨界別的商議協調；三、預留第二手的應變準備而不留口實，貫徹維護憲制秩序、政策執行及其成效。

至於該四項希望，其中的第一項涉及「一國兩制」實踐和公務員體制，茲事體大，應借乘《港區國安法》、選舉制度完善和愛國者治港原則相繼落實的好時機，及時釐清「一國」與「兩制」的「主幹」與「旁枝」關係，進一步完善行政、立法和司法的分工協調，力推政治擔當和「行動汗水」的管治新風，杜塞「有心人」煽惑誤導、借故生事的空間。

作為第二項任務的發展動能，囿於亂後求治求興，以及全球經濟下滑和大國地緣政治的約制，香港沒有條件好高騖遠，只能：一、固守現有經濟和市場基業，先求保本；二、爭取陸港融合，併軌「十四五規劃」和粵港澳大灣區發展，尋求爭先；三、調整「一哥」心態，善盡後援呼應的作用。

第三項任務是排解民生憂難，亦即是「民有所呼、我有所應」，成全了大局、辛苦了個人，亦是對主管人員領導能力和前線人員服務心態的一種考驗。汗水是不能免，可以通過在職培訓和獎罰升黜機制，作為支援和鼓勵的工具，並且改變一貫「在上位式」的服務文化。

第四項任務的考慮點有二：一、在當前形勢，只要前三項任務沒有大差錯，都應有把握；二、只要做好文宣和輿情導引，管理好價值觀和話語權，民意不再是傾斜性誤導，社會回復團結凝聚可期。