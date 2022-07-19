正論：消費法例欠周詳　食在香港乏保障

民以食為天，香港曾經是美食天堂，可是政府不思進取，食安及消費者法例未能與時並進，在缺乏保障下，市民病從口入機會大增，往往都要靠消費者委員會提醒，這次又揭發食油問題。

消費者委員會抽查50款市面上有售的食油，昨日公布測試結果，94%的食油樣本含有害污染物，當中40%含有3種或以上有害污染物，而更駭人的是，近六成含基因致癌物及毒素，部分更超出歐盟標準，長期過量攝入亦會損害腎功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統。而有8款食油樣本所標示的營養素含量與測試結果的差距不符規定，與標示值的差距超出20%以上，超過食安中心《營養標籤及營養聲稱技術指引》的規管容忍限，當中一款更相差85.7%，簡直是誤導消費者。營養數據標籤制度規管預先包裝食品的營養標籤，需要列出「1+7」的營養數據，但當然不會包括污染物，消費者食下肚子是毒素也懵然不知，長年累月隨時致命，要等消委會報告才如夢初醒，恐怕為時已晚。

消費者無可奈何，消委會沒有執法權力，也只能把測試結果轉交食安中心跟進。食安中心聲稱會跟進及進行風險評估，並強調所有食油樣本在正常情況下食用不會影響健康，並符合本港法例要求，那是否鼓勵市民繼續食用？今時今日，還大耍官腔，足見態度之落後。食安中心隸屬食環署轄下，在2006年5月2日成立，其網頁表明理想是致力成為各方信賴的食物監管領導機構，保障市民健康，的確非常理想化，與現實明顯脫節，16年來，大大小小的食物安全事故爆個不停，每次食安中心都是後知後覺，例牌是回收及銷毀，甚少是先知先覺，主動堵截有害食物流入香港，大多數是靠外界揭發，特別是消委會測試報告，變相做了食安中心的分內工作，之後是循例跟進，今次食油檢測亦不例外，食安中心的作用實在令人質疑。

食安中心的使命，強調是透過政府、食物業人士及消費者三方的共同努力，提升食物安全水平。可是靠業界自律，利字當頭，和緣木求魚有甚麼分別？把責任卸給消費者，更加不合情理，消費者在商店購買食品，有理由相信是經過當局篩檢，才可以公開發售，價錢及質素可以自己判斷是否合意，但食物安全卻並非市民可以測知。消費者保障缺乏完善法例，尤其是食物安全方面，可說是拉雜成軍，消委會沒有執法權力，極需要更有效直接的法例來保障消費者。

民生無小事，過往特區政府忽視消費權益及食物安全，政策及法例都落後世界，甚至第三世界也不如，諸多藉口拖延立法，一屆又一屆令人失望，新班子在注重國家安全之餘，能否亦致力保障食物安全？一個「食不安心」的社會，又怎有力氣重新出發？