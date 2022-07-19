功夫茶：食飯應知道米貴 政府要追番訟費

政府去年修改法律援助署制度，法援署會為刑事案件直接委派大律師或事務律師，而受助人不能再自行選擇代表律師。呢個修改既保障法援受助人嘅合法利益，而最主要係防止濫用法援和少數人士「壟斷」案件等漏洞。

呢個修改，改變過往慣例，防止獲委派案件過度集中喺少數大律師和律師身上，大多數參與暴動嘅「黃人」，無不傾向選擇「黃律師」為佢哋打官司，以致大多數呢啲案件只集中喺某些大律師和律師身上，豬籠入水，收入真係肥過豬油！

各位，功夫茶之所以略提前塵舊事，皆因見到政府好似有所作為；庫房縱使有水，都要用得其所，食飯都應知道米貴，何況世局不穩，通脹來襲！呢嗱！首宗違反《港區國安法》案件，被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成立而判囚9年嘅唐英傑，佢前年向高等法院申請人身保護令遭駁回，其後就《港區國安法》案件不設陪審團提出司法覆核敗訴，之後上訴再遭駁回，需付訟費。

阿哥！你估真係時運高，博番鋪咩？消息指，連同「申請人身保護令」案，律政司向在囚唐英傑追討訟費共逾138萬個大洋！據悉，唐已經收到有關追費信，稱難以承擔巨額訟費，且感到無助。早知今日，何必當初？郁吓就司法覆核，恃住有法援？打輸官司又話無助！輸打贏要，天下有如此便宜事？

唐英傑因於2020年7月1日駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟電單車衝擊警方防線，並撞傷3名警員，被控煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，案件由3名國安法案件指定法官共同審理，不設陪審團。唐去年就不設陪審團一事向高院提司法覆核，被裁定敗訴，當時法庭指該案係國安法實施後首案，涉及重大公眾利益，不作任何訟費命令；惟唐不服上訴，遭上訴庭駁回並判佢要付訟費。

據了解，律政司今年3月向唐及其代表律師發信，向唐追討「陪審團案」訟費約73.65萬元。此外，5月又向唐發信，提出佢要支付兩部分訟費，分別係35.8萬元加利息嘅訟費，以及扣除法援後約28.9萬元訟費；即兩案唐需共付逾138萬元訟費。律政司追討有關訟費有理有據，唐英傑一味「勇」字當頭，不理後果提出司法覆核，最終自食其「果」，可能需付巨額訟費。依家衰咗，先來眼濕濕，扮憂鬱，又話擔憂若破產，日後會難置業或移民。熱血上腦，一失足成千古恨，有啲事做錯就係一世！功夫茶支持律政司要追番訟費，暴力撞傷警員要負刑責，更重要係警告一眾黃絲，咪貪口爽亂咁興訟、覆核、索償；偷雞唔到不但蝕渣米，一生前途更從此毀！