世界視線：胡亂花費民怨起　安倍國葬惹爭議

日本首相岸田文雄日前表示，將於秋天為遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬。消息一出引發正反論戰，多數反對聲音認為國葬費用一部分為國民稅金，決策前應徵詢國民意見。事實上，右翼及修憲派企圖透過國葬讓安倍「封聖」，打着完成其夙願旗號推動修憲。

繼吉田茂於1967年舉行國葬後，安倍成為戰後第二位獲同樣待遇的前首相，極盡哀榮。岸田解畫指，安倍帶領日本走出311地震陰影，發展以美日同盟為基礎的外交等，因此以國葬作為紀念，彰顯日本不屈服於暴力、徹底守護民主的決心。岸田說得動聽，但基層民眾未必有共鳴。新冠疫情反彈及俄烏戰爭相交織下，日本電費及燃氣費上漲，食物價格急升。雪上加霜的是，日圓不斷貶值，匯率創近24年新低加劇通脹，低收入階層負擔日重。

經濟危機升溫下，日本政府不去思考紓解民困，反而把心思放在安倍國葬上，特別是民眾憂慮需投入大量稅金，難免引起爭議。有別於奠定日本戰後經濟奇迹的吉田茂，安倍仍未可蓋棺論定。雖然他死後評價一面倒充斥讚美，但只是一個浪漫化想像。安倍任內推出美其名安倍經濟學的量化寬鬆政策，大企業成為主要得益者，民眾開支卻不斷上升，貧富差距日益擴大。

而且，岸田去年承認日本2013至2020年間建築業訂單造假，影響國內生產總值，期間正是安倍第二度拜相，安倍經濟學效應或因失實數據而高估。再者，安倍曾捲入賤賣官地予右翼辦學團體的森友學園醜聞，財務省在事件中竄改文件，引起軒然大波，不但是安倍從政以來最大污點，更成為反對國葬的理由。

疑犯山上徹也供述的犯案動機，並非不滿安倍的政治主張而行刺，而是認為他與導致母親破產的統一教會過從甚密。安倍遇刺案本質與政治無關，但有心人硬要把它與政治暴力扯上關係。安倍生前疾呼修憲，自民黨及支持修憲黨派已佔參議院三分之二多數，達到通過修憲動議最低門檻。右翼及修憲派希望以國葬把安倍神格化，配合悲劇英雄形象，以訴諸情感方式爭取民眾支持修憲公投。