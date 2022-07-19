香港許多問題都是因為困守一隅而生的，若能與珠三角相通，問題便容易解決。例如房屋問題，香港建屋不夠，但深圳、珠海、廣州等地，距離不遠，交通方便的話，居住的範圍可以擴大至這些地區，空間便大大足夠，居住成本可降。

又如長者退休問題，若能讓許多粵閩籍香港居民回原籍退休，以現時高鐵便利，兩省都是無遠弗屆。特區政府只要把現時的社會福利政策措施範圍擴大至粵閩二省，包括醫療設施，例如港大在深圳的醫院，或以公帑購買內地醫療服務。而兩地通關方便，交通快捷，長者在粵閩退休都可容易返港。長者樂於回鄉或在鄰近珠三角退休，隨時可與在港的親友相會。

通過特區政府與內地的安排，把香港的居住與社會活動空間擴大至鄰近地區，只要配套適當，特區用公帑購買內地公共服務，也方便移居者可來往兩地。這樣的香港城市空間的實際擴展，應受到不少港人歡迎。香港現有幾十萬人居住與工作於珠三角，進一步改善往來交通與制度，成就一小時生活圈，更多港人可居住周邊城市，朝夕往來，形成國際不少大都會都有的住宅腹地，減輕香港本地的壓力，也把人口和消費力擴散至鄰近地區，把香港都會的輻射力向外推展成雙贏之勢。

香港內部住房壓力減少，一是市區重建更新較易；二是環保綠化可以更好保存；三是減少人口密度，從而減少由此而生的各種經濟、社會、環保成本。香港與珠三角可以倣效荷蘭Randstad地區的多中心都會區的發展模式，城居疏密適中，宜居也宜經濟分工協同發展，可以擺脫一直以來互不協調發展方式，更符經濟效益和一國兩制。

要打通香港與珠三角和內地的交通，最重要的是通關。通關實在可以由一地兩檢再進一步為一地一檢。內地與香港只檢進不檢出，東鐵綫始能北上深圳境內新羅湖站，與高鐵形成雙線直通。特區與珠三角實行交通卡通用，長者優惠兩地通行，有利長者移居。打通交通，香港與內地產業及服務業相連，有更大的規模效益，更互相補足，相互競爭。若內地對非港人旅客有適當的免簽證安排，香港國際都會的零售服務空間便可擴大，與珠三角連接。

香港與珠三角連接不可能推動香港快速升級轉型，但眾多的內外問題都可紓解，這應是疫後的第一大事。