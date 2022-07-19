中英談判香港前途問題時，北京提出97年收回香港主權治權，實行「一國兩制、港人治港、高度自治」的大政方針。當時人們的理解是，「一國兩制」就是中央行使國家主權下，香港原有的資本主義制度和生活方式不變；形象的說法就是，「股照炒，馬照跑，舞照跳」，而當年內地的社會主義是沒有和不允許有這些東西的。「港人治港」就是中央不派人來管治香港，不搞「京人治港」，完全由港英管治香港的整套制度和人事繼續管治香港。「高度自治」就是除了「國防和外交」，香港特區的事務中央放手讓「港人治港」自理，特區有很高的自主權。

當時社會輿論津津樂道最多的是「港人治港」。這個問題似乎最貼近港人的生活，最能驗證「兩制」和「高度自治」是否真是那麼回事。老實講，當年不少港人是表示懷疑的，他們常說「港人治港」就是「港人自講」，他們不相信中央會真的放手「港人治港」。那時，北京透露了鄧小平講「港人治港」要「以愛國者為主體」，只是「點到為止」，比較空泛，沒有多講。在當時那個條件下，北京考慮這個問題比較敏感，自己這邊也確實無暇具體考慮怎麼做，「一國兩制」還沒有踐行，這個問題只能放到回歸後在實踐中摸索，當時只要定出「愛國者治港」這個大原則、大方向就可以了。

「港人自講」的說法，97回歸後鮮有再聞，因為「港人治港」得到了不折不扣的實行，從制度到人事到話事，「港人治港」全面而具體。中央說不干預就不干預，除非涉及到香港《基本法》規定的全國人大常委會「釋法」之事，屬於中央事權之事，中央才會依法出聲，依法辦事。

然而，懷有特殊政治目的的香港反對派，對這樣的「港人治港」得以落實仍不滿足，他們要以「逢中必反」把「港人治港」引向「完全自治」，顛覆「一國兩制」而後快！而中央也正是在與他們的鬥爭中，讓「愛國者治港」成功實踐。