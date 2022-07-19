香港新冠疫情沒完沒了，社會早已出現抗疫疲勞，專家也是意見分歧，有人建議放寬防疫措施，有人則認為目前還不是放寬的時候，七嘴八舌，莫衷一是，港府不知應該如何選擇。

其實大家都明白，香港作為國際金融中心，不能長期與世隔絕，許多國家和地區已紛紛放寬防疫，香港繼續嚴防死守，顯然不合情理，也勢必進一步損害經濟民生。但問題是，內地堅持動態清零，也就意味着香港不可能對外完全開放，否則與內地通關將更加遙遙無期，畢竟與內地通關的重要性遠遠大於與國際通關。

這也正是令港府舉棋不定的主要原因，一方面很想與國際通關，一方面又要考慮內地因素，以致進退兩難，吃力不討好。實際上，內地防疫政策並非一成不變，吸取了早前上海等地封城出現種種亂象的經驗教訓，全國正採取更精準的動態清零政策，如非迫不得已不會再輕易封城。內地第二季GDP僅增長0.4%，上半年也只增長2.5%，遠遜市場預期，主要就是因為疫情反彈而廣泛封城所致。隨着疫情穩定下來，上海迅速出台《加快經濟恢復和重振行動方案》，一口氣推出50條政策措施，穩外資、促消費、擴投資，務必把失去的時間搶回來。

反觀香港防疫政策至今沒有明顯調整，既不敢大幅鬆綁，也欠缺刺激經濟措施，只能望天打卦，無了期拖下去、耗下去。然而時間不等人，經過兩年多幾近完全封閉的狀態，香港五勞七傷，經濟奄奄一息，許多行業已無法支撐。目前也許還沒有出現大規模外資撤離，但倘若香港繼續閉關自守，這種情況遲早會出現，尤其是新加坡等地已完全開放入境，香港再不調整防疫政策，必會進一步落後於競爭對手。國際貨幣基金組織預測，今年新加坡經濟增長可望達到4%，香港增長率則僅為0.5%，兩者相差懸殊，這無異於對香港防疫政策投下不信任票。

一朝被蛇咬，十年怕草繩，香港第5波疫情病歿者逾9,000人，港府大概被嚇怕了，所以防疫政策戰戰兢兢，步步為營。這不能說不對，但過猶不及，一味墨守成規，不懂靈活變通，只能弄巧成拙。既然新冠病毒已不可能完全消失，就必須在防疫與發展經濟之間取得平衡，不能顧此失彼。須知這是拚經濟的年代，港府防疫僵化保持，施政不思進取，其實也是躺平。