本來是疫情下最大德政的消費券計劃，卻因為港府忽然將「永久性地離開香港」提早提取強積金的市民「DQ」，多達24萬人喪失資格，因而激起不小的民怨，當局至今已收到起碼3萬宗覆核申請。昨日天氣炎熱，旺角的消費券計劃秘書處外卻有多達200人排隊，怨聲載道不問可知。

排隊的市民狂轟港府「勞民傷財」、「擾民」。的而且確，若當局按照第一階段發放消費券人人有份的做法，這些人便不用在烈日當空下耗費時間精神、滴着汗水來排隊覆核，港府輕易便能收穫掌聲，豈會派錢也派到被罵。財政司司長陳茂波日前在網誌解釋，指作出永久離港聲明的登記人中，相信有相當數目已移民海外，如獲發消費券，涉及公帑將數以億元計，當局會繼續留意不同意見，好好總結今次發放消費券的經驗，並對覆核申請寬鬆處理云云。

誠然，公帑必須用得其所，「棄我去者」不能續享香港福利無可厚非。惟基於保密條例，港府不能向稅務局查閱納稅人的資料，包括有否在某個財政年度繳稅；而市民如果提早取回強積金後返港以及再次參加強積金計劃，強積金受託人毋須為此通知積金局。此所以，在未找出最妥善的辨識移民人士身份方法前，好應該雨露均霑，而不是殺錯良民後要市民折騰一番。即使覆核審批再寬鬆，市民的時間亦早已耗掉。

這不禁令人想起2019年的4,000元關愛共享計劃，同樣因為手續繁複而派到一鑊泡，遭狠批擾民，而且行政費高達3.11億元。派4,000元又好，派消費券也罷，無獨有偶都是由陳茂波主理。司長當年說會虛心吸收經驗，今次又說會好好總結經驗，受影響市民則最是無奈。派發消費券的行政費會否因覆核人數眾多而有所增加？