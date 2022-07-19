4名涉黑暴案被通緝男子藏匿一年多後，日前欲乘船逃往台灣，在西貢黃石碼頭附近被捕。警方順藤摸瓜，揭露出兩個流亡英國的「黃絲」KOL，原來是幕後司機，長期協助黑暴青年非法出境。

事情敗露之後，兩個KOL直認不諱，甚至聲稱這一年多以來，足足花了100多萬元去照顧4名逃亡青年，自從2019年反修例風波之後，更耗費了超過400萬元，用以資助反政府活動。兩人說起來儼然一派大富豪本色，筆者權當他們所講的是實情，但這一堆堆白花花的銀子，是從何而來？

其實，不少反對派的KOL日進斗金，早已不是新聞，他們賺錢的方法蠻多，例如公開籌款、推銷產品、開收費頻道，以至獲取廣告分帳等等。據其他黃絲KOL透露，這對流亡英國的活寶貝，月入超過100萬港元，一年下來便是1,000多萬港元。他倆年年如是，故即使曾花過數百萬元在「手足」身上，也不過是九牛一毛，憑此更可以在黃絲群中，博得良心財主之名，又何樂而不為呢？

一對活寶貝評論時事，單憑兩張嘴巴就可以賺得盆滿缽滿，按常理推斷，他們定然是金口玉言、臆測屢中吧。事實上卻剛好相反，他倆的時評戰績，講出來會讓你笑得噴飯。在上屆美國總統選舉的前一天，二人強烈看好特朗普，認為他獲勝的機會是100%，結果勝出者卻是拜登。國家領導人今年「七一」訪港之前，有幾天沒有在北京露面，活寶貝們便說他可能是給人軟禁了。

總之，任何荒誕不經的言論，都可以出自他倆之口，黃絲聽眾們非但不會嫌棄，每年還會乖乖地向二人奉上千萬金元。黃絲之愚，委實是不可思議！