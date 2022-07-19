刺殺日本前首相安倍晉三的疑犯山上徹也，續有更多行兇前的心理狀況曝光，報道指他在落手前夕寄出信件，當中流露其對母親沉迷南韓統一教的恨意，並透露安倍並非他本來的敵人，但是對方之死將產生政治影響，他希望藉此讓社會集體批判統一教。這絕非一宗出於鹵莽的槍殺案，而是把南韓也拉下水的複雜預謀。

山上聲稱要讓社會集體批判統一教，但日本民間恐怕只會對南韓、中國再生嫌隙。皆因安倍任首相時，時任內閣官房長官菅義偉將韓國抗日烈士安重根稱作「恐怖分子」，並形容中國於哈爾濱市設立安重根義士紀念館是「對恐怖分子的禮讚」，引來韓方極大不滿、中國強烈駁斥。南韓作家金正鉉更推出名為《安重根向安倍開槍》的小說，描寫抗日民族英雄安重根穿越時空來到現代，以槍殺日本前首相伊藤博文的方式，以子彈對付安倍，而山上正是以槍枝作為行刺方式。

安倍雖然於2020年從首相席位退下來，但他在日本人心中的地位依然不輕，觀乎日人對他夾道送別已可知。民間會否只批判統一教而不遷怒於南韓，實在誰也說不準。眾所周知，日韓乃世仇，雙方在慰安婦問題、強徵勞工、竹島（韓方稱獨島）領土爭議等事項上各執一詞。山上報稱因不滿南韓統一教，繼而向曾於去年9月以視像方式出席該教會集會並留下祝賀字句的安倍動殺機，即使搬出「安倍是現實中最有影響力的統一教支持者」，理由雖未免牽強，但日本民間會否這麼細心？

日本右翼勢力一直渴望透過修憲解禁集體自衞權，擴大日本軍事力量，但民間對此甚有保留，如今一宗行刺案因事涉南韓教派，大可被渲染成周邊國家對日本的潛在威脅，後續劇情如何發展，值得留意。