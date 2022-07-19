民間有一順口溜，諷刺那些為富不仁的財主佬：「富人一席酒，窮人一年糧。」借來批評前行政長官林鄭月娥也毫不為過：「前任租層樓，窮人不如狗。」

林鄭在任時月入40多萬元，整個家庭入住禮賓府，一切生活之需已應供盡供。可是卸任前，她還把貪婪之心延伸到另立前任行政長官辦公室，透過行政署租用太古廣場頂級寫字樓，簽署3年合約，月租37.7萬元，連同裝修費870萬元，共耗公帑約2,300萬元，還未計算為此配備多名公務員的額外龐大開支。單以2,300萬元計，若用來救濟臨時失業工人，每人一萬元，可惠及2,300人；若用於救助低收入家庭，每個家庭4,200元，可惠及5,500個在職低收入家庭；若援助65歲以上長者，每人派3,815元，可惠及6,055位長者。

對此，香港每一位納稅人都要問，林鄭此舉合適嗎？負責批准政府申請撥款開支的立法會議員，都必須要問合理嗎？

行會召集人葉劉淑儀早前接受傳媒就此查詢，也表示林鄭若嫌堅尼地道前特首辦容納不下，大可以使用李家超候任時的候任特首辦，沒必要浪費龐大公帑；建議中肯合理。更何況，林鄭卸任前指示行政署進行租用的程序，事前沒有任何諮詢，更角色衝突和完全偏離2005年獨立委員會對離任行政長官辦事處安排的建議：「應在政府現有物業內設一個為所有前任特首服務的辦公室。」林鄭政府為何公然違反此規定，以超出現時中區甲級寫字樓租金水平，加租租用太古廣場寫字樓呢（上述單位前租客月租36.4萬元，現以月租37.7萬元租用）？對此，立法會議員必須窮追和反對此撥款。

倘林鄭固執豪花老百姓的血汗錢，定必永背人民罵名，遺臭萬年。林鄭好自為之吧！