本港面對人才流失問題，不但師生流失短期難解決，外派員數字亦明顯大跌。教育局局長蔡若蓮表示，除咗教師流失較以往多，學界特別反映喺英文科及家政科方面，聘請教師有困難。而學生人口明顯減少，蔡局長指與出生率大幅下降有關，當然，相信亦與移民潮有關。

師生流失可以係結構性問題，短期難以解決；之不過外派員大減，好明顯與嚴苛嘅防疫措施有關。若繼續「變幻才是永恒」，香港呢個國際金融城市，貿易、航運中心地位恐怕一任清風送白雲，多少繁華紛落去，咁就有負阿爺對香港嘅期望！

本報及同文一再指出，再唔解除禁令，依然出境容易入境難，當歐美和亞洲唔少先進國家如日本、南韓、新加坡放寬入境，香港依然關卡重重，嚇窒外派員來港，肯定益咗新加坡，長遠而言，影響經濟增長必矣！

嗱！外派員近年來港下降嚴重，對香港確實響起警號，與疫情及黑暴發生前嘅2018年相比，今年上半年較2018年同期勁挫近72%。銀行界人士分析，一方面固然係新加坡搶人才，而香港嘅嚴苛禁聚令亦嚇怕外地人才；若然部分業務遷移，連帶客戶及相關服務均離開香港，將會削弱區內連繫角色；此外，移民潮亦令科技及技術人員流失，長遠會拖累本港行業發展，變相拖累本港競爭力！

有學者分析，新冠疫情下人才市場有洗牌效應，眼見其他國家和地區已當Omicron係風土病，已經開放通關接近半年，香港卻依然不主動出招，外籍人才覺得港府採取漠不關心嘅態度，自然減低來港意欲，是以寄望政府積極正視人才流失問題。事實上，港府如果一再船頭驚鬼船尾驚賊，變幻只會係頭痕，蓋蘇州過後冇艇搭也！