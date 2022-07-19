科技發展一日千里，互聯網愈來愈普及，然而大家有沒有想過，網上資訊是否真實呢？或許可以換個問法，那些網上資訊是否事實的全部呢？相信港人記憶猶新，在反修例示威期間，網上平台流傳諸多消息，雖然大多最終被證實是虛假的，但已造成的影響卻無法挽回；有人因被冤枉為便衣警員無辜被打，有私家車被當作警隊「隱形戰車」遭破壞，甚至有示威者「被死亡」，隨後又神奇「翻生」。

這一切一切，無疑是有人為了不可告人的目的，刻意散播謠言所致，但也要歸咎於涉事網絡平台採取放任態度。眾所周知，香港目前主流的網絡平台大多由歐美企業經營，總部及伺服器均設於歐美，港府即便要追究平台責任，也困難重重；尤其是港府不少執法部門官員遭歐美制裁，雙方溝通渠道幾乎中斷，令港府無從入手。

不少人或會疑惑，那些網絡平台作為媒體的一分子，難道就沒有丁點操守和品格嗎？筆者想說，現實中並非每個傳媒都能像《東方日報》般，秉持公平公正的態度，客觀報道事實的真相；更多傳媒抱有私心或政治目的，通過扭曲的報道去煽動或抹黑特定國家或對象。就以近期的俄烏戰爭來說，歐美一些傳媒經常繪影繪聲地報道俄軍不利消息，彷彿俄軍節節敗退，事實卻一再證明，該些報道全為子虛烏有。該些傳媒又單憑流言蜚語斷定俄軍犯下「戰爭罪行」，但對網傳的烏軍罪行卻視若無睹。誠然，俄軍是發動進攻一方，烏克蘭也有值得同情的地方，但新聞報道以偏概全絕非好事，只會煽動不必要的仇恨。

話說回來，該些平台雖然並非新聞媒體，也不是發放假消息的始作俑者，但到底是用戶接收資訊的渠道，或多或少都有責任確保假消息不會在平台流傳。事實上，一些平台也會主動刪除假消息，但值得留意的是，平台如何判斷資訊真偽，更多是取決於營運企業所在國家的態度，意味着受到政治干預。例如，當牽涉不利美國的資訊時，由美企經營的網絡平台，往往會迅速判斷為「假消息」；同樣是假消息，但牽涉香港時，平台便會以各種理由不採取行動。

由於現時全球最主流的網絡平台大多是歐美企業，因此在理論上，歐美政府已擁有足夠能力去操控全球輿論導向。而在現實中，歐美政府近期也頻頻出手干預。舉例而言，某影片平台早前以美國政府制裁為由，突然終止了李家超的頻道；但對於一些煽動暴力、賣弄色情的頻道，即便受到各界口誅筆伐，平台方依舊視而不見！

幸運的是，內地現時的主流社交平台，都是由內地企業營運，能有效防範境外勢力插手。悲哀的是，很多港人不習慣使用內地社交媒體，始終受到外國輿論引導。筆者也不是建議看官們放棄現有的社交平台，不過凡事總有兩面，除了瀏覽歐美媒體外，花點時間瀏覽內地媒體，方能接近全部真相！