世界視線：俄伊聯手反制裁　棄用美元抗霸權

俄羅斯總統普京出訪伊朗前夕，傳出俄伊將加強合作減少西方制裁影響的消息，兩國最終將放棄在雙邊貿易使用美元。雖然美國經常揮舞制裁大棒，但俄伊習以為常，並沒有出現預期中的經濟崩潰及政權更替，未免讓山姆大叔大失所望。俄伊在驚濤駭浪中站穩腳跟後，踏出去美元化重要一步，對支撐美國霸權的美元發出重要一擊。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，隨着時間推移及在銀行和金融領域的合作發展，俄伊最終可能放棄美元結算。他指兩國在今年首4個月雙邊貿易增加31%，形容是一個積極趨勢。他還透露，俄方已把擬好的全面合作協議文本交予伊朗，修訂後在不久將來簽署，希望透過合作最大限度減少西方制裁影響。

事實上，俄伊去美元化步伐早已開始。俄烏戰爭爆發前莫斯科減持美國國債、減少美元外匯儲備及建立金磚國家支付系統等，成功削弱美國制裁破壞力。在美國制裁下，伊朗先後在2012年及2018年遭剔出環球銀行金融電訊協會貨幣結算系統，經濟承受一定衝擊，但刺激開發替代金融支付系統規避制裁，包括加密貨幣、數碼貨幣及黃金支付等，為去美元化奠下基礎。

俄伊因美國制裁愈走愈近，兩國為消除不利因素，勢大刀闊斧去美元化，或引起連鎖效應。目睹俄國天然氣以盧布結算的成效，印度有樣學樣，規定進出口貿易一律改用盧比結算，防止盧比貶值變成第二個斯里蘭卡。印度無論武器進口及商品貿易均依賴俄國，目前仍以低價購買俄國石油，形成制裁漏洞。若雙方同意建立非美元貨幣區，無疑是對美元的沉重打擊。而印度早已使用盧比購買伊朗石油，俄伊印去美元化傾向明顯，為美元霸權敲響警鐘。

美國如今通脹水浸眼眉，量化寬鬆政策令多國對美元失去信心。不少國家趁機開始去美元化進程，各國儲備中的美元份額跌至25年新低，且下滑趨勢沒有放緩迹象。美元地位受動搖，不但是一個經濟問題，更關乎美國在全球的角色，連帶影響國際關係。世界處於百年未有大變局中，焦慮充斥於國與國之間，隨時牽一髮動全身。