正論：移民潮下競爭減　大學門檻易跨過

中學文憑試今日放榜，共誕生8位狀元，學生考獲佳績固然可喜可賀，但隨着移民潮愈演愈烈，大學學額的競爭亦不如往年激烈。今年約有42.1%的日校考生考獲大學入場券，平均1.15人爭一個學位；對比2018年的平均1.6人爭一個學位，以及2019年的平均1.5人爭奪一個學位，今年的入學機會明顯增加。

考評局公布，有17,336名日校考生考獲「3322」升讀大學門檻的成績，資助大學學額則有1.5萬個，競爭激烈程度較數年前為輕。考生鬆一口氣的同時，卻不得不思考一個問題，大學入學競爭少了，孰優孰劣？優者，考生升讀大學機會增加，壓力相對較少；劣者，競爭減少很大可能導致質素下降，這些年各大學已被指為過於政治化而令學術成績跌跌不休，若學生水平也未如過去優秀，本港的大學教育還有多少競爭力和吸引力？

這樣的質疑並非杞人憂天，也不是雞蛋裏挑骨頭。本港大學的國際排名近年呈下跌趨勢已是不爭的事實，黑暴一役，更見多間大學淪為戰場，中大學生甚至以「暴大」為榮，令人搖頭嘆息。黑暴雖已成為過去，香港隨着《港區國安法》的落實而有了新氣象，惟取而代之的卻是絡繹不絕的移民潮。

數據顯示，8間大學的退學人數在黑暴後迎來新高，2020/21學年共有2,600多人退學，按年上升逾兩成，創10年新高。退學學士生比例最多，達2,200多人，當中理大近520人中途終止學業，港大、中大和城大均有逾400人退學，升幅則以浸大最高，按年升超過三成七。學界人士相信，移民潮是退學創新高的主因，可謂說出問題癥結所在。有見及此，多間大學均表示今年會採取彈性收生政策。考生若在中、英文其中一科失手，只要在其他科目至少摘一粒星，仍可獲港大取錄，科大亦有類似做法。名牌大學尚且如此，其他大學情何以堪？

事實上，移民潮之下，由中小學到幼稚園皆成流失學生的重災區，部分中小學將無法避免「殺校」。惟面對此情此景，港府高官猶不肯正視現實，始終不承認移民潮蔚然成風，教育局局長蔡若蓮只歸咎於生育率下跌，直指2016年的出生人數有6萬幾人，去年則下降至3萬多人，形容為結構性問題。誠然，出生率下跌是實情，但這頂多影響在新生入學方面，而不能解釋半途退學的情況。除了大學去年有2,600多人退學，中小學及幼稚園一個學年更流失超過3萬名學生，這必然進一步影響日後大學收生。尤其內地大學質素突飛猛進，內地生不再視來港升學為踩上青雲路的唯一跳板，加上國際生人數下跌，大學質素每況愈下何足為奇？

如何為學界止血、提升教育質素，顯然是港府必須正視的問題，但前提是官員必須承認移民潮存在，而不是一味把頭埋在沙堆。惟有知病之所起，對症下藥，方能治之。如何挽留人才，令想移民的人改變心意留在香港，已成新政府不能迴避的任務了。