產評：反全球化谷通脹　世界經濟難復強

美國為了鞏固自身霸權，明目張膽改變全球化軌道，務求重掌全球生產及貿易模式，維持獨尊的話語權。表面上，眼前通脹是由量寬貨幣政策造成；實際上，早在中美開打貿易戰，就已種下通脹的禍根，接下來的新冠疫情、地緣政治風險都只是催化劑。可見，美國主張的反全球化才是通脹的「禍根」，此根不除，就要有心理準備通脹只會愈來愈厲害，即使各經濟體繼續收緊貨幣政策應對，也只屬治標不治本，更會換來加劇經濟衰退的風險，世界經濟好景難再！

踏入2022年，通脹成為世界經濟的主調，原材料價格飛升、企業未能轉嫁成本，就只有減產、轉虧甚至倒閉，世界產出進一步減少，再激化物價，惡性循環最終必然是全民埋單。

造成這個局面，其實源頭在於美國奉行貿易保護主義，包括向中國發動貿易戰，埋下全球供應鏈斷裂的伏線。到俄烏戰爭爆發，由美國主導的西方國家向俄國施以史上最嚴厲制裁。至如今美國官員高調批評中國，除了擬強化針對中國的金融和科技圍堵外，更擬進一步在半導體、稀土、太陽能板等關鍵資源上排斥中國，不斷挑事，人為中斷、扭曲全球產業鏈、改變生產和貿易模式，讓全球化紅利徹底消失，換來的是全球進入大通脹時代。

明乎此，得認清美國主張的反全球化，是引發本輪通脹的根源，禍根不除，世界經濟難有寧日。美國這些年經濟結構出現問題但長期未予正視，內部治理失序，令經濟競爭力下降。2008年次按危機、美元資產回報長期低迷、2020年新冠疫情爆發之初防疫失敗，至如今的槍械問題等，絕非偶然。可世界發展不可能坐着等美國進步，其他經濟體發憤圖強，靠實力拉近與美國的競爭距離，便招來「改變經濟秩序」的指控而遭無理打壓。若說反全球化是不歸路，那被針對應是美國，即全球須重塑出一個擺脫美國霸權的世界新秩序。

說白了，美國狂加息抗通脹似出師有名，惟實際上是藉此讓全球資金流向美國，助聯儲局縮減資產負債表，降低對金融市場所造成的壓力。君不見一個能源危機，打殘歐洲經濟，美國既少了一個盟友對手，亦可讓俄國成為白宮錯判通脹的「代罪羔羊」，將美國人注意力向外，好讓政客部署11月國會中期選舉。奈何此刻中國等亞洲經濟體競爭力尚未能挑戰美霸，一時間美國市場和美元優勢無敵手，全球得為美國通脹和金融市場長期累積的風險買單。

面對這場無硝煙的戰爭，各經濟體首要做的是為輸入性通脹做好防備，加強戰略性統籌，完善物資產供及儲備，穩定物價，以防資本流動和匯率波動，放大風險外溢效應，中國新成立央企統籌海外礦物資源戰略就是一例。另須設法加強區域合作，以創新技術提升國際競爭力，盡量減少受美國的干預，突破圍堵。

所謂「天狂必有雨，人狂必遭殃」，美國圖攬炒推牌再起獨霸新局，只會招來更多反效果，作繭自縛。世界正從霸權走向共存，百年大變局既已展開，就只有建好防火牆，靜觀全球力量再平衡，重建出新的全球化體系！