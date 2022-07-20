功夫茶：黑暴剛平黑幫起　警方該洗太平地

話說香港近幾年好似撞邪咁款，災禍接踵而來；先有2019年嘅一場暴動，大批黑暴四處縱火破壞，好不容易盼來國安大法成功平亂，又嚟一場世紀疫災，上屆政府無能兼苛政，搞到民不聊生，9,000多人無辜喪命。等到疫情趨緩，本以為從此國泰民安，殊不知又有一股「另類」嘅黑惡勢力乘勢而起；君不見販毒追數日日有，開槍劈友等閒事！無錯，功夫茶講緊嘅就係為禍香港多年嘅黑社會！最近仲有個過晒氣嘅屎塔蓋被人罰完錢都唔識收斂，目無法紀仲頻頻蒲頭搞事；查實新一屆政府好應該着力反黑，一洗太平地，以挽回民心，甚至中央都唔可以袖手旁觀！

黑暴對香港影響巨大，持續一年多嘅暴亂傷及本港經濟命脈，同時動搖社會根基，搞到民心思變！不過，隨着《港區國安法》嘅出台，擊退外國勢力，滋事分子走佬嘅走佬，走唔到嘅都活在黑暗中，任由騙徒擺布，短時間內難以再形成勢力。之但係黑社會就唔同講法，香港回歸25年，警方話反黑就講足咁多年，結果愈反就愈黑；警方又話決心打擊毒販，揚言大力掃毒，殊不知驚天毒案多由海關偵破，警察捉嚟捉去都係啲蝦兵蟹將，再唔係就捉啲被人操控、淪為「替死鬼」嘅後生仔；咁多年嚟，香港愈掃愈毒，由於幕後黑手遲遲未被擒獲，結果毒品一批又一批咁運入香港，海關再神勇，始終截唔晒。漸漸地，香港早已經無咗香木嘅清香，籠罩一陣毒品嘅惡臭，幾乎淪為「毒港」。

咁都唔單止，除咗毒品，各類犯罪活動現時相當猖獗，非法高利貸盛行，詐騙案頻生，相信看官們或多或少都收過啲不知名來電，有時自稱財務公司，有時又自稱公安國安，心血少啲都畀佢嚇親；更誇張都仲有，當街砍人追數，黑社會圍內講數等等，無日無之！呢啲黑社會毫無道義可言，動不動就喊打喊殺、動刀動槍；大家仲記唔記得，就喺一個月前，7‧1回歸紀念日前夕，本應天下太平，殊不知有南亞兵團因為講唔掂數，喺中環鬧市劈友兼開槍；警方又話全力追查，但到家吓連支槍都搵唔番，開槍嗰個又捉唔到，市民仲點會對警隊有信心呢？

中環槍擊案除咗凸顯黑社會嘅氣燄囂張，仲充分反映出假難民、南亞兵團對香港嘅禍害！隨着港人教育水平提升，青少年就算讀唔成書，仲有好多出路可揀，有幾多會加入黑幫！就算真係為咗搵快錢而撈偏，個個身嬌肉貴，邊肯打打殺殺，結果啲黑社會就透過法律漏洞，招攬一大班假難民做打手，又或者搵南亞人組成兵團，不但港人街頭見到街尾走，甚至啲守法嘅少數族裔都受其連累；功夫茶三番四次奉勸往屆政府堵塞漏洞，可惜官員左耳入右耳出，繼續浪費巨額公帑去養假難民，終於就養虎遺患！

講到底，黑社會之所以不斷壯大，要不就警方辦事不力，要不就呢啲黑幫有保護傘！查實話呢啲黑幫冇保護傘呢，講都冇人信；好似話留住嗰個屎塔蓋髮型嘅「上海仔」郭永鴻，係人都知佢係本港黑幫和勝和前坐館，身負多宗重案、涉嫌多項罪名，曾經兩次着草棄保潛逃，依然夠膽高調返嚟香港，案件仲要無晒下文、不了了之；假如話官方內部無保護傘罩住佢，細路仔咁單純都唔信啦！正常人有犯罪嫌疑都會低調啲，呢條屎塔蓋先係犯聚吹蠟燭，口水橫飛播毒，最近又被網傳影片踢爆佢疑似參與黑幫講數，同人攬頭攬頸扮親密，真老土，結果咪又係無人睬佢！

呢啲屎坑蟲一日唔剷除，社會邊得嚟安寧呢？香港社會想達致和諧穩定，先決條件係人人奉公守法，港府依法治港，而唔係任由黑幫橫行無忌！雖則話本港治安惡劣並非現屆政府一手造成，之但係港府繼續視若無睹，港人連最基本嘅財產性命安全都無法保障，又點會唔移民走人呢？

想要挽留人心，安撫市民，現屆政府係時候要來一次真正嘅「掃黑除惡」，將黑社會連根拔起；甚至中央政府都要出手協助，畢竟黑社會擴張無邊界，稱霸香港下一步自然北上；看官們記唔記得早排竟然有貨車運載武器同毒品來港，一反常態，足以證明黑社會勢力已滲透廣東，中央不可不防！