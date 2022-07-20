烏克蘭戰爭到了新的轉折。

據俄方新聞社報道，英美已給烏克蘭下最後通牒，不能再失斯拉維揚斯克市，否則的話，軍援即止。斯拉維揚斯克為頓涅茨克共和國的主要城市，俄軍在掃清盧甘斯克共和國的烏軍據地後，全力進攻頓涅茨克，以此來全面解放頓巴斯地區。按戰場的進展，烏軍即使有北約軍火供應，亦無力抵抗，潰敗已成定局。英美的最後通牒未必是最後，烏軍敗亦會繼續軍援，只是會多所顧慮，要防範烏軍大敗，武器供應會有所節制。西方傳媒報道美國等武器庫存不足以應付戰爭的長期化，顯然是就供應方面先設減供的理由。

烏克蘭總統澤連斯基罷免國安局局長及總檢察長，理由是他們的屬下在頓巴斯地區與俄有通敵之嫌。此舉或許是對應英美最後通牒而來，但亦顯示出烏克蘭在頓巴斯地區已失去戰鬥力，早晚潰敗。澤氏便是推卸責任於人，以向英美主子交代。

烏克蘭國防部長最近解釋，早前提出組織百萬大軍反攻南部，純屬英語表達錯誤，原意是烏克蘭已為戰爭投入百萬人力。這可能不是口誤，而是在英美等責備下，打消烏克蘭政府的誇大宣傳。事實上，烏克蘭兵力十分不足，所以在10月會開始徵召婦女從軍。這樣的兵力，有何能力反攻俄軍呢？公開認錯即是表明軍力不足。這樣的舉動更證明烏克蘭敗局已成。

美國提供的遠程火炮，烏克蘭正用作攻擊俄羅斯境內目標，甚至公開說要炸毀克里米亞大橋，似全面向俄挑戰。這也從側面看到烏克蘭的窮途末路，企圖直接攻擊俄羅斯以挑起更大的戰爭，使北約被迫介入，與俄直接開戰。烏克蘭新納粹主義政府的陰謀是促使歐洲進入大戰，不惜冒核戰的風險，來試圖挽救它敗亡之勢。

俄羅斯必然先發制人，而在戰場上只會加強進擊。英美北約仍在猶豫之際，戰局已失控，俄軍大可長驅直入，進逼基輔與西部地區，甚至炸毀僅有通西方的鐵路，阻止北約向烏克蘭送武器與人員。北約會與俄開啟戰爭嗎？俄羅斯是不惜核戰，歐盟必然退卻。立陶宛中斷俄羅斯飛地加里寧格勒交通亦被歐盟強烈制止，歐盟怎會在歐洲重重危機中墮入戰爭的泥沼去？烏克蘭之戰似正在終局階段，決定因素在於俄軍在戰場上的進度以及北約對烏克蘭冒險行動的抑制。大局已定，重心會轉移至西方的經濟危機去。