回歸前，香港是一個大家拚命「搵錢」、拚命「享受」的經濟娛樂消費型社會，港人對政治沒有興趣。香港是全世界政治勢力錯綜複雜、暗鬥不已、雲集一處的國際都會，此乃英國人刻意經營的結果。如此，英國人才好管治，才能在香港獲取最大利益。

香港人對自己的政治冷感、對自己成了「經濟動物」也樂在其中，經過這樣的生活浸泡、技能訓練，久而久之，香港人的「經濟能力」、「搵錢能力」、「享受能力」特別發達，政治能力則很低劣，非常幼稚。不過，由於國共內戰和大批國民黨敗逃者湧入香港，繼續從事「反共」活動，以及世界冷戰多年，政治這個東西在香港社會的各個層面還是潛藏暗流的，並沒有消失，只是睡眠罷了，有需要的話，可以隨時喚醒。

大喚醒的時刻是上個世紀80年代初，中英醞釀通過談判解決香港前途問題，為了「保住」香港1997年後無論是以甚麼樣的地位和面貌，還能實質性的發揮管治或變相管治的影響力，英國人玩起了它最拿手的政治——要通過選舉讓香港的管治權力「植根於本地人」，也即英國開始「放權」，喚醒香港人「參政」、「參選」的熱情。經過逾百年的統治、奴化和香港「國際大都市」的經濟繁榮，英國認為自己有十足的把握在幕後控制培養的「政治精英」，通過選舉掌握管治權，如此令英國1997年後在香港仍有巨大和深遠的影響力。

不過，英國人沒有想到，長時期的把香港人浸泡成了「經濟動物」，香港人的政治能力不是一般的差，那些香港政客第一不懂政治，不懂「一國兩制、港人治港、高度自治」是一種甚麼性質的政治；第二不懂中央的政治底線在哪裏；第三不懂中國共產黨是怎麼回事，不懂中國近現代史和中國走到今天的因由是怎麼回事；第四不懂政治是一門妥協的藝術；第五不懂政治是講實力的，他們靠英、美主子支持和共產黨鬥也是不堪一擊。