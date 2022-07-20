俄烏戰爭爆發以來，美西方一方面對俄羅斯發起瘋狂制裁，一方面源源不斷為烏克蘭提供軍火，本想利用持久戰消耗並拖垮俄羅斯。詎料事與願違，幾個月下來，俄羅斯愈戰愈勇，穩操勝券，反而美西方漸漸力不從心，恐怕很快就撐不下去。戰爭帶來的能源危機和糧食危機愈演愈烈，令通脹火上澆油，面對民怨四起，民望急跌，美國總統拜登無計可施，不得不以年近八十的高齡走了一趟中東，結果除了沙特虛與委蛇答應每天增產100萬桶石油，其餘甚麼都沒有得到，實在夠尷尬。

形勢比人強，美國農業部日前宣布，對俄羅斯農業商品、農業設備和醫療藥品開放綠燈，不會實施制裁，並「強烈支持」俄羅斯的糧食進入國際市場。這意味甚麼？意味美國全方位制裁失敗，也意味將俄羅斯擠出國際市場的圖謀破產。俄羅斯總統普京早前指出，西方的制裁給俄國帶來許多困難，同時也使俄國變得更加強大。這不是吹牛，而是實話，美西方顯然高估了自己，低估了俄羅斯，正如他們低估了中國一樣。中俄都是具有堅強戰略定力和韌力的國家，豈有那麼容易被壓垮。

美國日子不好過，歐洲更悲催。在惡性通脹之下，燃料、住房、水電、食品、日用品等無一不漲價，歐洲民眾叫苦連天，而這正是政客們愚蠢帶來的惡果。目前北溪1號天然氣管道正進行為期10天的定期維修，倘若俄方在維修後索性不再供氣，歐洲尤其是德國的日子將更加難過。

當然，最可悲的還是烏克蘭。一個主權國家竟甘願充當美國棋子，導致戰火紛飛，國不成國、家不成家。該國國防部長列茲尼科夫還大言不慚，揚言會集結100萬大軍向俄羅斯反攻。轉眼間又否認提過反攻，推說當時以非母語英語受訪而引起誤解云云，成為國際笑話。退一步說，假使烏克蘭真的可以集結百萬大軍，錢從何來？武器從何來？其意圖很明顯，無非要求美西方提供更多援助，據說目標是每月90億美元，但問題是，美西方從來不是慈善家，目前更是自顧不暇，怎麼可能滿足烏方沒完沒了的需索？

無知不可怕，可怕的是無知而不自知。基輔當局在美西方刻意吹捧下飄飄然，以為自己可以打敗強敵俄羅斯。實際上，打從十幾年前爆發顏色革命那天起，烏克蘭就注定淪為美國棋子，其命運也就注定可悲。