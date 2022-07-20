前特首林鄭月娥退下火線後依然惹火，網上近日突然傳出她與丈夫現身英國的消息。一位現已移英的電視台前主播日前在其社交平台貼文，聲稱「林鄭月娥及林兆波在英國倫敦機場現身。消息人士指，二人在Terminal 5登上Heathrow Express，之後在Terminal 2/3落車，疑似轉機。消息人士又指，林兆波無戴口罩，林鄭月娥戴上普通外科口罩，旁邊有懷疑保鏢。」更煞有介事hashtag「無圖無真相但可信」。然而謊言經不起推敲，消息傳出翌日，林鄭便現身灣仔會展一個官方研討會。

本來，整件鬧劇好應該告一段落，但那名前主播依然要跌落地揦番拃沙，出片死撐「隔日現身香港有無可能？按時間線分析推敲可能性」，令人傻眼。幸好大部分人眼睛雪亮，從其社交平台遭網民洗版式鬧爆他作假新聞、自毀公信力觀之，那名急欲撈手足油水的前主播，日後要掠水再也沒有這麼容易。

事實上，黃人愛老作早就不是新聞，黑暴期間「新屋嶺性侵」、「太子站打死人」俱是假新聞的「極致」。這些完全經不起推敲的假新聞本來應該被掃進垃圾堆，連討論價值都沒有，偏偏獲得大量黃人相信，連中大校長段崇智都加入聲討警察的行列，足見香港黃人民智不開、腦殘無極限，並無年齡和學識階層之分。這樣便解釋了，一眾在香港已形同過街老鼠的黃絲KOL，流落英國後依然獲部分港人出錢力挺，「升旗易得道」之流甚至可以大啖人血饅頭斂財，香港無腦黃人何其多，信焉！

當然，林鄭現身英國之所以吹皺一池春水，皆因她向來崇英媚外。出任特首前，她曾甜絲絲表示要偕家人到英國告老歸田；出任特首後，更揚言丈夫和兩子毋須放棄英籍。