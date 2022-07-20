如果閣下位高權重，又年近八旬，有一趟告訴後輩某君，說希望致電給他，有要事商談，對方的回應竟然是拒聽電話，讓你碰了一鼻子灰。我想問，你接着會怎樣做？正常人的反應，自然是勃然大怒，從今以後，跟這個不識好歹的後輩絕交，如有機會，更要好好修理對方一頓。

然而，今年79歲，號稱在世界權力榜上排名第一的美國總統拜登，他卻不然。全球面臨石油危機，早前拜登想致電沙特阿拉伯領袖，希望商討增加石油供應的問題，對方卻不聽電話，儼然一口啐在老頭子面上。豈料，這位白宮主人非但不以為忤，反倒委身登門，請求對方接見，甚麼叫唾面自乾？此之謂也。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德‧薩勒曼終於以勝利者的姿態，「賜見」了拜登。拜老頭委屈至此，心想對方最低限度，也會允其所請吧？沒料到換來的恥辱卻更大。穆罕默德‧薩勒曼雖然答應增加石油供應，不過只是由每天生產1,200萬桶，增加至1,300萬桶。

今日世界，幾乎已到了一滴石油一滴血的地步，區區100萬桶，又何濟於事？美國總統親身往求，卻只換來如此敷衍的回應，已然十分不爽，但魔鬼更在細節之中，原來對方的增產承諾，要待至2027年才會兌現，套用一句廣東俗語，「到時候我畀個官你做啦」！這情形就好像你命至垂危，發覺每日輸血兩包已經不足夠，於是跪求醫生，希望對方答應增加輸血量，求之再三，醫生終於點頭，承諾象徵式每天給你多輸半包血，不過，卻要5年後才實行。要是人家當真這般回應，其實是想睇住你死呀！難為拜老頭還好意思跟全世界說，中東之行很成功。