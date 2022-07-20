自從美國猶太裔作家漢娜‧鄂蘭提出「平庸之惡」後，社會上缺乏深入思考，只識盲從附和的烏合之眾竟不減反增。

美國國會及行政當局中國委員會日前以「香港檢控官在執行政治檢控上扮演關鍵角色」為題發表報告，指香港律政司檢控部門在處理有關中國國家安全的案件時受到政治因素干預，更指注意到律政司司長林定國說不怕遭美國制裁，建議美國政府與國際社會加強合作實施相關制裁。林司長日前回應指美國的行徑令他想起日本卡通《多啦A夢》中橫蠻無理的人物胖虎，此言差矣。

胖虎恃強凌弱是出於幼稚，美國的霸凌充滿目的，行事更是出名雙標，與本性還不壞的胖虎相提並論，是侮辱了胖虎。美國行事獨斷專橫，被麻省理工學院榮休教授杭士基形容為「海盜」，實在不必再僭建其他根本不夠傳神的比喻了，尤其林司長早前才說「我覺得大律師好似我咁，應該都叫讀過吓書」。

有電台節目流亡主持人竟越洋對美國的肆意制裁讚好，更以二戰中屠殺猶太人的納粹德軍來形容被美國制裁之人，顛倒是非莫此為甚。納粹分子協助希特拉執行屠猶，不能以「聽命行事」或「國家行為」的藉口妄圖脫罪，對於反人類的指令沒有違抗，漢娜‧鄂蘭斥之為「平庸之惡」，更以當年有份執行屠猶的阿道夫‧艾希曼為例子，批評只知追隨主流偏見的人，均帶着邪惡的平庸性。

黑暴口說抗爭，實則來來去去搞市民。國安法還香港安寧，律政司檢控涉嫌犯法黑暴，合法合理合情。美國檢控衝擊國會山莊人士，美國有否考慮制裁美國呢？美國雖不是胖虎，只知追隨主流偏見為美助拳的黃人黑暴卻鍾情扮演小夫，時刻渴望被美軍登陸，快樂都源自「呵呵，小夫，我要進來了」。