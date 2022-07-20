因新冠疫情而闊別兩年的香港電影金像獎，日前終於復辦實體頒獎禮，特別令影迷期待和感動，尤其今年是40周年，主題是「金像四十 不惑如初」，不但入圍和得獎電影「港味」甚濃，而且頒獎台上新人輩出，除了最佳新演員和新進導演，最佳男女配角和最佳女主角都是由新一代電影人奪得。香港電影縱使走過高山低谷，仍然散發着朝氣與希望。

入圍今屆金像獎提名名單的電影，很多套筆者都有看過。奪得最佳電影、最佳導演的《怒火》，將香港電影引以為傲的火爆動作片再次昇華；風格鮮明的《智齒》可謂港產類型片的一次新突破；講述香港殘奧金牌得主蘇樺偉和「蘇媽媽」故事的《媽媽的神奇小子》溫情又勵志；《梅艷芳》則再現香港流行文化的輝煌年代，傳遞着不屈不撓的香港精神。

近年香港電影界面對很大困難，尤其是疫情下不斷有電影院結業，從業者開工不足，手停口停。在如此艱難的情況下，香港電影可以保持水準，質素愈來愈好，實屬不易，這有賴業界守望相助，發揮專業精神，例如不少知名演員零片酬接戲，以支持新進導演開戲。不過，要真正重振香港電影，不能靠業界單打獨鬥，除了希望有更多觀眾入場支持香港電影，港府的推動和扶持角色更是不可或缺。

雖然自2005年起，政府已向電影發展基金共注資15.4億元，透過「首部劇情電影計劃」等支援電影製作及其他電影相關項目，但筆者認為，新成立的文體旅局應以更大的格局和視野，加強扶持電影業，包括增撥資源，優化現有的電影資助計劃，支持院線和本地電影創作，創造更多的電影活動和就業機會，支援本地電影參加國際電影節，積極拓展海內外市場，協助香港電影再次發光發熱。