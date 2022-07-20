日前，教育局局長蔡若蓮在社交網站貼文，介紹教育局新猷，為全港本學年中四級同學安排免費內地考察，呼籲學校校長和老師早日做好策劃安排，讓同學順利成行。

根據教育局早前公布的資料介紹，配合公民與社會發展科（以下簡稱公民科）於本學年的中四級推行，教育局為學生提供一個往內地體驗式學習。安排甚為豐富，行程有2天至5天等21個選擇，最短2天的可到鄰近香港的東莞、南沙、前海、澳門、珠海、肇慶、惠州、河源等；3天行程可到潮州、韶關、陽江、開平等；4天可往福建；5天可到湖南或貴州。既有風景名勝，又有參觀學校企業，更可人文交流，真是百聞不如一見，讀萬卷書，不如行萬里路也。

無論如何，讓老師和同學離開香港，往內地呼吸旅行的空氣，透過旅程生活的實際體驗，愉快「玩」幾天，也是一個收穫吧！猶記得，學生年代參加學校組織自費去廣州看歌劇旅行，樣樣都覺得新鮮新奇有趣，第一身的動感體驗，是與老師在課堂上的講授感覺無可比擬的。幾十年過去，當日的笑語歡聲至今難以忘懷，讓人開眼界的見聞還歷歷在目。

更何況，今天香港在回歸後長期受反華反共輿論洗腦下，「反送中」的懷疑和恐懼污染了人們的理智。老師和同學得以免費內地考察，無論怎麼說，最少也可親自感受內地是那麼自由、開放、進步！見證內地實況並非民主黨、公民黨渲染那麼恐怖吧！

筆者估計，許多老師和學生還沒有領取回鄉證，要順利開展活動，盡快領證是關鍵，當局不可小覷這個問題。另外，對個別家境貧困的學生，應爭取慈善團體提供給有需要學生申請旅遊津助。