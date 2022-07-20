可以煮的話，不要炸；可以烚的話，不要煎！各位，躲得過地溝油，避不了致癌油！食得清淡，原來係福！千百年來，老百姓口中相傳嘅「開門七件事」：柴、米、油、鹽、醬、醋、茶，除了柴，其餘全部出事！

呢，鹽應該每日少不了，內地曾發生多起亞硝酸鹽食物中毒事件；而油亦每日食用，難以避免，港人早餐多咗人食烚蛋，亦即水煮蛋，有好多人甚至只食蛋白，蛋黃棄之；之不過仍避不開煎雞扒、豬扒或牛扒，始終身不「油」己！

講起油，2014年台灣曾發生地溝油事件，當時查出一所主要油廠銷售地溝油，連鎖食肆、餅家、夜市攤檔等皆中招，及後更發現有關油品早已流入本港，有集團涉及用呢啲地溝油嘅產品需要回收以及停售。

港人愛吃煎炒炸食物，朋友約食飯，往往要小炒王送酒，老朽則愛酥炸魷魚鬚！早年多街頭小食，炸臭豆腐、炸大腸更必食！如今，消委會測試市面上50款常見食油，發現有47款樣本，即94%食油含一種或以上有害污染物，當中40%驗出3種或以上有害污染物，另有近六成含基因致癌物，部分更超出歐盟標準。

有問題嘅食油，經動物實驗證實，長期攝入過量3-MCPD會損害腎臟功能、中樞神經系統以及影響雄性生殖系統。事實上，食品安全問題日趨嚴重，內地鍾南山院士早已警告，長此以往，50年後大多數人將喪失生育能力！咁都幾大鑊！

若然因問題食油而冇仔生，人類豈非要絕後？咁又唔使咁驚青，食安中心對消委會測試好似唔多buy，竟然話：所有樣本符合法例要求。咁即係可以「安心」繼續煎炒炸？老朽心好亂，一於買兩斤肥豬肉自己炸油，似乎更安心些！