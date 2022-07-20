總體來說，上屆特區政府在扶貧方面做得不錯，任內花在社會保障計劃和各項福利服務的社會福利經常開支，跟上任時相比，大幅上升71%。而成果也有目共睹，由去年11月公布的2020年貧窮人口數字可見，在計及所有現金和公屋福利後，脫貧人口高達110萬，貧窮率也下降近16個百分點。新一屆政府應貫徹扶貧方面的努力，讓成果更為彰顯。

要點一：好好利用社創基金。來港主持主要官員就任儀式的國家領導人，對新一屆政府提出的希望中，就有「切實排解民生憂難，共同維護和諧穩定」，可見他非常關心香港的社會民生問題，也明確要求政府切實解決相關問題。貧窮是香港一個眾所周知的問題，當然屬於「民生憂難」一部分。因此，扶貧工作做不好，就談不上「切實排解民生憂難」。

記得政府2013年撥款5億元成立「社會創新及創業發展基金」，目的是藉推動社會創新和培育社會創業精神，紓緩本港的貧窮和社會孤立問題，提升市民福祉，同時加強社會的凝聚力。可見推動扶貧工作是成立社創基金的原意。

要點二：加碼社創基金，打破常規。去年立法會討論了要向社創基金再注資5億元，讓基金可繼續運作到2025至2026年。5億元當然不是一個小數目，但跟新一輪消費券的約300億元總開支相比，就顯得有點微不足道。即使算上成立之初的5億元，前後向社創基金注資也不過10億元。但貧窮的而且確是一個相當嚴重的社會問題，投入僅僅10億元予社創基金是否足夠，在比例上是否「襯得起」貧窮這個社會問題的嚴重性，是個要重新審視的議題。

同時，扶貧工作也要做得有創意，要突破常規，創造社會價值才行。在這方面，最近提升到2.0版本的「惜食共享」便是一個好例子。該計劃通過跨界別合作，匯集社會資源，把用不完、賣相不好但沒有變壞的食物配對給有需要人士，減少食物浪費，讓多方得益。

要點三：成果耀眼，值得注資。社創基金的最終受惠者包括長者、殘疾人士、不同種族人士、貧困兒童和青少年、單親家庭、新來港人士、低收入家庭和其他缺乏機會及需要協助的弱勢社群。從這些受助人士的背景來看，基金的確有助改善本港的貧窮問題。實際上，運作至今，社創基金的成果相當不錯。截至2020年11月底，基金已撥款近5億元支持三個優先範疇下的工作，資助了252個項目。單是「創新計劃」一項，就促成了超過1,700個創新意念，受惠人數逾8萬人。

新特首李家超經常說他做事的方針是以結果為目標，既然社創基金有以上成果，不是值得加碼注資嗎？既然貧窮是個相對嚴重的社會問題，又是組成國家領導人解決「民生憂難」希望的一部分，不是應該撥出相應比例的資源去解決嗎？相信這些問題都值得政府官員認真研究。