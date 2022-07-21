美國加息對全世界的金融來說，是一個巨大的衝擊。在全球還是以美元為主要的金融和貿易貨幣之時，美國加息，將全球資金吸引回美國。其他國家，只要參與美元運作比例較高的，便需要高息挽留美元資金。美元供應緊缺，本國貨幣在供求因素驅動下，便不得不貶值，與高息形成惡性循環，打擊經濟。若不能解脫，最劣的結果會是當前斯里蘭卡的國家破產。

應對之策，一是外匯管制加強，用政治堵塞資金外流，從而鞏固國內資金供應和本國貨幣匯率。二是若本國外匯儲備龐大，可出售美元支撐匯率。二者亦可同時執行，保本國經濟，以渡過難關。問題是，大多數國家外匯儲備有限，且在美元低息供應寬鬆時過度舉債，美元供應收緊，再難以新債付舊債。債務的資金鏈因此在高息和發債機構的催逼下，無以為繼，造成金融恐慌。資金外流，國內生產貿易便大挫，由金融危機觸發全面經濟危機與社會政治危機，或許世界銀行與國際貨幣基金組織可施援手，但條件苛刻，經濟只會倒退一、二十年。

不過，與過往時代不同，美國經濟泡沫已經高度化，國際收支、國際投資都是負數，美國國家已資不抵債。以往還可以靠美元回流與高息打擊別國經濟，讓外國資金來填補美國的缺口，把危機轉嫁，借外國的調整來紓解美國經濟的失衡；在經濟穩定後還可用擴大貨幣供應把泡沫化經濟延續下去，暫避當前危機。

但是，美國負債日重，國家經濟在全球比重下降，別的國家亦已開始抗拒美國的危機外移。一是美國加息是否足以把海外資金吸來應付國內危機？二是外國是否會不加抵抗讓資金外流美國？三是美國現時國內危機多重，能拖延多久等待海外資金流入？國內政治與社會矛盾能否等待高通脹的危機逐步紓緩？美國的去工業化加重了經濟的泡沫化，同時也使高通脹沒法靠國內擴大生產來解決。或許當前的局勢是時間的競賽，其他各國在應對美元加息危機下可以支撐多久？美國經濟也可以支撐多久，而不需再度放寬銀根，以美元貶值帶來的大調整來結束今次危機？

中國的戰略是可坐觀其變，對美國不予援手，金融體制加強監管，外匯管制加強，以防美國轉嫁危機。與此同時，憑藉強大的生產力、財力供應全球，協調G7以外的新興大國，促成新的國際格局。