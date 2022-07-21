美國眾議院議長佩洛西可謂「賊心不死」，又計劃下月竄訪台灣。說她賊心不死，是因為她原本今年4月訪台的，但因「突然染上新冠肺炎」而取消，十幾日「好了」後沒去訪台，而是竄到烏克蘭給總統澤連斯基打氣，要他「戰鬥到底」。如今眨眼間3個月過去，「訪台」似乎不了了之。

當時傳出佩洛西訪台，北京反應極為強烈，有消息說解放軍空軍會飛到台灣上空「贈興」，台灣空軍若敢阻攔解放軍空軍「迎接」佩洛西的專機，將會被擊落。為了阻止佩洛西訪台，北京不惜台海立刻進入戰事狀況。結果，整件事佩洛西決定得快，北京反應得快，佩洛西決定「縮沙」也快。當時佩洛西的「縮沙」是「延遲訪台」，不是取消訪台，佩洛西總要成行的，否則美國就太沒面子了。然而，中國不好惹，立場堅定，美國又要找回面子、又要避免不敢承擔的可怕後果，不是容易的，這事要找「時機」才好操作。

這幾個月來，拜登政府的對華打壓可說在各方面敗象畢露。美國的內政外交局勢，已經嚴重影響了民主黨的中期選舉選情及拜登還想連任的形勢，拜登要在對華政策上「止損」，不得不多次主動張羅要中美高層談、要中美元首談。對此，美國急，中國不急；美國被動，中國主動。不過，美國不甘心讓全世界看出它的焦急相，還想耍花招，玩挑釁試探中國、威逼中國。佩洛西要8月訪台，就是美方在耍手段、找面子，然而這一切都是徒勞的！

中國外交部發言人像3個月前那樣不改立場，放下狠話，表示堅決反對，要求美方不得安排佩洛西訪台，警告若美國一意孤行，「中方必將採取堅決有力措施」，「由此造成的一切後果必須完全由美方負責」。甚麼是「中方必將採取堅決有力措施」？相信北京已經成竹在胸，做好了措施採取後應對更嚴重局面的一切準備，大不了爆發台海之戰，大不了美國兵送上門來找打！北京敢打能贏！