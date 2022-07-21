首宗違反《港區國安法》案件而被判囚9年的唐英傑，遭律政司追討逾138萬元訟費，他訴苦稱難以承擔且感到無助。「假如要破產的話，我將來都唔知點算好」，擔憂日後再難置業或移民。這正是「自作孽，不可活」的活生生例子，他當時駕駛插着港獨旗幟的電單車，衝擊警方防線並撞傷3名警員，難道沒有考慮過法律後果？他濫用法援制度，不斷提出司法覆核和上訴，因此欠下龐大訟費，現在才來賣慘博同情，不亦晚乎？

老實說，唐英傑之流應慶幸生活在香港，若是在美國，駕駛電單車衝擊警員的行為必定換來亂槍掃射，根本沒有機會打官司。早前美國俄亥俄州一名手無寸鐵的黑人男子，被警員連開90多槍擊斃，身上留下數十個彈孔。唐英傑賣慘，還能慘得過這位美國黑人？

《港區國安法》已明文規定，涉案者不准保釋，案件不設陪審團，但有人偏要胡攪蠻纏，一而再、再而三地提出司法覆核及上訴，既是濫用法律程序，更是浪費納稅人金錢，如果律政司不追討訟費，才是對納稅人不公。對了，那個所謂「升旗易得道」不是聲稱可以幫助黃絲黑暴「得道」嗎？唐英傑何不向其求助？

都說「人一黃，腦就殘」，確實不假。不少黃絲黑暴頭腦發熱，罔顧法紀，身陷囹圄後依然執迷不悟，反而擔心「日後再難置業或移民」，不知是可笑還是可悲。他們曾鼓吹「留案底令人生更精彩」，那麼，留案底加破產豈不是更加精彩，求仁而得仁，應該高興才對，有甚麼好抱怨。不能移民去其他地方，還可以投奔美國英國嘛，除非美爹英爹也不願收留暴徒。

唐英傑案例再次反映一個事實，法援遭濫用的問題依然嚴重。當局去年修改法援制度，受助人不能再自選律師，而是由法援署直接委派，這無疑杜絕了黃圈律師壟斷相關案件的弊端，但還是無法從根本上解決濫用法援的問題。例如唐英傑，不斷利用司法覆核挑戰國安法不同條文，一時申請人身保護令，一時質疑國安法案件不設陪審團的規定，輸了又再上訴，一直糾纏不清，就是因為有法援為其撐腰。今次律政司向其追討訟費，固然是應有之義，怕只怕有人耍賴不還，最後還不是由納稅人買單。所以說，小修小補無濟於事，法援乃至整個司法制度都必須進行一次改頭換面的大手術。