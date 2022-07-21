報載，一名中五男生日前在社交平台發片，指其就讀學校限制男學生留長髮有違反《性別歧視條例》之嫌，已向平機會投訴學校「髮禁」，平機會已接納投訴並安排調停，希望藉此推動學校廢除男生「髮禁」云云。閱後，不禁莞爾。

青少年反叛，也敢於挑戰權威，不平則鳴，當然值得讚賞，惟學校不准男生留長髮等於性別歧視，筆者卻不敢苟同。國有國法，家有家規，每間學校也有自己的校規，校方要求學生儀容整潔，精神爽利，男生不准留長髮，長髮女生則要紮辮，這是性別歧視嗎？如果上述男生的指控成立，校方是否也應任由男女學生自由選擇穿裙還是着褲上學，這樣才算公平？訂立校規卻不用遵守，必然會秩序大亂。

為何中小學的校規嚴格，上了大學卻幾乎無王管，這是因為中小學生未成年，必須管教，而且由孩童到青年，正是一個人建立守法意識的重要時期。學生可以就某些他認為不合理的規矩向校方反映，但動輒訴諸「抗爭」，不會是最好的解決方法。

與其讀書讀得不開心，筆者建議那位同學不如轉校，尋找一間最適合自己就讀的完美學校，男生既可以留長髮，也可以穿裙子，甚至尋找一間校規由學生書寫的烏托邦學校，滿意才入學。否則，不如接受現實，遵守校規，待至成年了畢業了，那時候想把頭髮留到屁股長也不會有人管你。

必須一提，這位同學強出頭很威風似的，但根據「長毛」梁國雄就懲教署規定男囚犯頭髮必須盡量剪短屬性別歧視的訴訟，獲終院裁定終極勝訴，換來的不是男囚犯人人獲准留長髮，而是懲教署考慮男女一視同仁一起剪短髮。一旦學校劃一男女生都要蓄短髮以體現沒有性別歧視，屆時被女同學鬧爆便不好怨了。