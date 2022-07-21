上屆特區管治班子有部分官員，雖然能力不濟，但勝在尚有自知之明，把事情搞砸了也會垂下頭來，黯然而去。不像好些台灣政客，弄壞了一個攤子，卻想霸佔更大的攤子去經營。

新冠變種病毒Omicron肆虐香江，導致本城病者、死者纍纍，上屆政府的衞生官員防疫不力，固然招來民怨沸騰，但最低限度，主事者在新一屆政府並無連任，更不會厚顏說要轉戰另一平台，參加未來的立法會選舉。相對之下，主導台灣抗疫工作的衞生福利部部長陳時中，他的臉皮卻厚得多。寶島至今疫情未息，每天因染疫而死的仍有數十人。前方戰火熊熊，陳時中卻突然卸下戎裝，宣布參選台北市長。

或許陳時中會告訴你，台灣的疫情防控出色，他居功至偉，所以出選台北市長，乃當仁不讓。未知道當地是否有選民，會對他的話信以為真，但讓我告訴你，其實寶島的防疫成績，跟香港只是半斤八両，弄不好的，甚至比本城更差。

直至7月19日，台灣的新冠染疫者佔總人口18.2%，香港則是17.3%，這也就是說，台灣人的染疫比率，比香港更高。寶島自稱是全球防疫的模範生，是否有點言過其實呢？

再比較兩地染疫的死亡人數，香港固然很多，有超過9,400人，但是台灣也不少，已經達到8,200多人，而且這個數字，仍以每天數十人的速度在增加。本城的人口密度遠比寶島高，病菌傳播較容易；香港的人均壽命更是世界之最，而新冠病毒對長者的侵害特別深，這些因素都是導致香港死亡率偏高的原因。

我敢說，要是換作陳時中在香港指揮抗疫，他的表現，恐怕會比特區原有的官員更廢！