英國《泰晤士報》日前報道，美國前國務卿蓬佩奧正計劃參與2024年總統選舉，將極大機會與前「老闆」、同屬共和黨的前總統特朗普競逐黨內提名。相比起認知能力愈來愈成疑問的現任總統拜登，特朗普更應提防被自己的舊部逆襲得手。

蓬佩奧欲出選總統有着許多優勢，首先，特朗普最為人知的形象就是反華，而論反華力度，蓬佩奧任內曾於加州尼克遜總統圖書館發表措詞強硬、針對中國共產黨的演說，卸任後又出訪台灣，所擺出的反華姿態比特朗普更加明目張膽。雖然美媒《華爾街日報》上月報道彭斯亦有意出戰2024年總統選舉，這位曾高調接見叛國禍港四人幫之首大漢奸黎智英的政客，雖然也反華，但他同時也因為拒絕推翻2020年總統選舉結果，而被特朗普支持者視為叛徒，要再度贏得共和黨支持者的信任絕非易事。

蓬佩奧還可祭出曾經訪問平壤，與北韓領袖金正恩會面，甚至將促成「特金會」算成是自己的功勞，來渲染自己有極強外交手腕。觀乎他日前刻意提到「每次與金正恩談話後，對方就會收到神秘電話」，說穿了無非是為自己在選民心目中加強推動北韓無核化的得力形象，當然，後來平壤政府重修豐溪里核試場，那是拜登民主黨政府的問題。

現年58歲、據說6個月減走90磅的蓬佩奧還有一個先天優勢，就是比年近八旬的特朗普與拜登都要年輕，亦比曾植入心臟起搏器的彭斯後生，適逢特朗普政府時期的白宮醫生、德州共和黨眾議員杰克遜近日指，拜登的認知問題愈發嚴重，並謂相信民主黨亦清楚拜登難以捱到2024年任期完結，如此一來，年齡因素便大大加分。惟蓬佩奧能否像特朗普般找到足夠多的金主支持呢？他很大機會與特朗普搭檔，以副總統姿態出選。