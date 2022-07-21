美國前國家安全顧問博爾頓早前承認，他曾協助策劃外國政變。博氏雖回應不會透露所涉及的國家的詳情，隨後卻立刻提到2019年委內瑞拉政變，他「不無遺憾」地表示事件失敗，更坦言存在其他隱瞞案件。

有關言論在全球瘋傳，多個國家迅速回應。中國外交部發言人稱，消息並不令人意外，干預別國內政、推翻別國政府已經成了華府習慣。2019年被軍方驅逐的玻利維亞前總統莫拉萊斯則說，博爾頓的言論證明美國才是民主和生命的最大敵人。

推翻別國政權已深入美國外交政策的骨髓，美國波士頓學院副教授奧羅克曾在書中寫道，在20世紀，美國實施了64次隱蔽的政權更迭行動和6次公開行動。美國的政權顛覆行為從未收斂，策劃外國政變的手段亦是層出不窮，要麼直接發動戰爭，揮舞軍事大棒砸爛他國，例如推翻伊拉克復興黨/薩達姆政權或阿富汗；要麼策動「顏色革命」或開展所謂「建設國家機制」的工程，煽動社會動盪，索馬里、海地、波斯尼亞、科索沃的「人道救援」比比皆是；要麼在中東和亞太地區發動「代理人戰爭」，直接顛覆別國政權。

博爾頓不過道出美國某些政客及其背後利益集團不便講的話，他們打着民主人權的旗號，無視國際關係的基本準則，干涉他國內政，推翻別國政權，昭示他們鼓吹的「基於規則的國際秩序」，不過是確保他們可肆意對別國進行干涉和顛覆的工具，暴露其橫蠻無理的霸權思維。華府並未否認是次講話，亦彷彿表明會將這種惡劣做法貫徹到底。這些手上沾滿他國人民鮮血的美國政客，是世界動亂之源，理應接受聯合國機構調查與審判，並被依法懲處。