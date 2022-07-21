愛國者治港的原則和新選制，是政改正反教訓的結果。25年來香港選舉被偏頗的民主口號洗腦破壞，令循序漸進政制改革走上邪路，其錯誤的洗腦政治主張有三：一是只有一人一票才算真民主；二是有篩選便沒真普選；三是間接選舉如功能組別選舉是不民主的。可泛民卻不敢對英國教師爺雙重標準罵半句。

泛民陣營的政治謊言，不知洗盡多少滿腔熱血又頭腦簡單兼純情的青年和學生的腦，再加上利用「六四」效應，年年把共產黨妖魔化，不斷加強恐共仇共的煽風點火，大肆利用輿論炮製所謂民主抗共的意識形態氛圍，逐步把廣大青年及學生推向走上「港獨」分裂死路。「反送中」幾個月，為甚麼會突然升級變質為「五大訴求」、「時代革命」的黑色暴亂顏色革命？劇變的密碼就在於此，泛民已宣之於口要推倒「港共政權」。

就在12萬港人迷信英國的「救生艇」計劃，單思英國民主自由是一人一票的幻象，放棄自身在港的事業、學業多年經營，投奔「民主選舉」制度的教師爺英國時，想不到他們崇尚的民主教師爺竟與他們開了一個假民主的玩笑，讓他們見識英國小圈子選舉，就是必須篩選，「篩子」還要層層加密。

英國首相約翰遜早前辭去保守黨黨魁一職並將下台，近日展開補選，先是由有意角逐的5名保守黨國會議員經初選角逐提名，經國會該黨投票，最後篩剩兩名，再由16萬多保守黨的黨員以直接或郵遞方式投票，完全違背了泛民吹噓3個民主標準，既篩選，又小圈子選，黨外和全國老百姓更無份選，可是民主黨、公民黨連屁也不敢放一個。

無情的歷史事實，正嘲笑香港亂港集團打着民主旗號和「一人一票」，既呃人，又騙己。