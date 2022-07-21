笑看天下：國家沒落 有迹可尋-施友朋 評論員

本港持續發出酷熱天氣警告，天文台指出，由於受副熱帶高壓脊支配，未來一個星期持續熱爆，24日上水更會高達攝氏38度，沙田和西貢都有36度。如此「熱力四射」，相信住喺劏房或天台鐵皮屋嘅住戶，開咗冷氣都未必能「消暑」！老朽見唔少老人家，有些坐着輪椅去商場避熱，靠近角落頭盡量避開行人！

當然，如果對比英國，香港嘅「熱」，正一小巫見大巫！睇吓本報「天下」版，英國熱如熔爐，正午閒閒哋都錄得超過40度！熱到好誇張，機場跑道、公路瀝青熱到熔，搞到航班延遲或被迫喺鄰近機場升降；公路需警方引導往其他路段，有汽車喺行駛期間自焚；列車則限速甚至要取消班次！

仲有呀，全英國約200間學校停課；醫院允許寓所環境太熱嘅病人延後出院；有餐廳因廚房工作環境太熱而索性停業；辦公室容許員工在家工作。此外，國會下議院批准喺如此酷熱天氣下不用穿西裝和打領帶！有專家警告，英國因極端高溫死亡嘅人數或多達2,000人。未知佢哋是否死於「熱射病」？

熱射病，指嘅係因高溫引起嘅人體體溫調節功能失調，體內熱量過度積蓄，從而引發神經器官受損。事實上，從事戶外工作如修路、地盤等應特別小心中暑，政府喺呢方面間中都會播吓「小心！熱暑人」，提醒戶外工作工人要小心「中暑」，可惜只見一女人尖叫狂呼「啊」，長長一聲劃破天地，跟住雙手兩腳一伸瞓低，所表達嘅似乎「搞笑」多於警示「戶外工作應注意休息飲水」！

當然，講到離地，未及英國首相約翰遜無視國內高溫熱死人，自己躲喺別墅度周末都唔出席一場因應危機嘅部長會議，以及副首相藍韜文叫市民「應該享受陽光」！一個國家沒落，畢竟有迹可尋。