自新冠疫情以來，抗疫舉措被人為地劃分為清零派與躺平派，中國是前者，西方是後者，並將其上升到制度之爭、國力之爭、意識形態之爭，愈來愈政治化。如今面臨的尷尬困境是，病例無法清零，但老百姓的信心、耐心、錢包快要被清零；抗疫不搞躺平，但拖累經濟已經快要躺平。

國家統計局上周公布二季度數據，經濟增長僅0.4%，距離衰退已經咫尺之遙。年輕群體失業率攀升至近20%，考慮到相關統計口徑，實際情況更加惡化。這對於多年來習慣了高增長、低失業的中國人來說，這是一個巨大的心理衝擊，甚至可以說是創傷。且由於持續高壓的抗疫措施，百姓對未來預期愈加悲觀，居民儲蓄規模創下有史以來的最高水平。

經濟不景氣的另一個表現是諸多風險集中爆發。河南村鎮銀行爆雷；多城樓盤爛尾，業主集體拒付房貸，房地產、金融行業風聲鶴唳；互聯網大廠集中裁員，中小企業成批倒閉。而各地的抗疫管控層層加碼，如北京的最新舉措是禁止酒店承辦婚宴、壽宴、生日宴，倡導「非必要不舉辦」。試問，誰家的婚禮是「非必要」的呢？百姓的一切都是非必要，非必要不出國，非必要不出門，如今輪到非必要不結婚；官方一切都要求清零，病例清零，上訪清零，案件清零，如今結婚、生日也要清零。

改革開放幾十年來，從「先富起來」到「悶聲發大財」，再到「不折騰」，中國老百姓幾乎將全部訴求與精力用於發家致富，相應的在其他領域則表現冷淡，無欲無求，官民總體相安無事，這是中國經濟屢創奇迹背後的重要特色。然而，斷人財路如殺人父母，如果發家致富的路被長久的堵塞阻斷，失去了改善生活、改變命運的希望，再溫良恭儉讓的順民，都難保不會鋌而走險。

堅持清零的理由就是若不清零，大量老人將首當其衝受影響，醫療衞生體系將被擠垮崩潰。但長久持續高壓緊繃防控，卻極有可能先導致經濟系統的崩潰、人心的崩潰。大量年輕人尤其是大學畢業生，已因失業和圈禁被推到絕境。中小企業低迷，更加劇了就業難，這對社會穩定的破壞與影響，恐怕更甚於前者。

信心比黃金更寶貴。近幾年一些監管調控舉措矯枉過正，帶來一系列消極影響，比如歧視民營企業，污名化妖魔化資本，過度打壓平台經濟和房地產。疊加防疫影響，往往剛推出的恢復經濟措施，就被一刀切的硬性封控、靜態管理斬得七零八落。尤其面對傳染力更強但危害降低的Omicron，官方手忙腳亂、疲於應付，百姓更是疲憊不堪。

二季度的數據已經警醒，中國經濟傷筋動骨，再經不起折騰。當務之急是打破「心魔」與執念，該糾偏的糾偏，該叫停的叫停，以有力的調整來恢復百姓信心；否則整體的低迷士氣進一步蔓延，終將會反噬包括抗疫在內的諸多成果。