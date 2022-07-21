正論：尖子爭相從醫　創科誰來接棒

國家領導人早前訪港，特意到科學園參觀，重視創科之心不言自明。在這樣的氛圍下，中學文憑試昨日放榜，惟8位狀元之中，最少6人選擇報讀醫科，情況在回歸以來可謂一以貫之，毫不令人意外。從醫固然是好事，但要是年輕精英都對創科不屑一顧，香港又如何做到國家領導人所期望的國際創科中心？

今年誕生8位狀元，即考獲7科5**或以上成績，分別為5男3女考生，當中4人更是考獲8科5**的「超級狀元」，前途一片光明。記者例牌追問他們升讀大學的選擇，無獨有偶大多數人都選報醫科，有的從小已有興趣，有的則受疫情影響，希望能挽救更多病人生命。他們的出發點都是善良而美好的，值得尊重，惟從醫幾乎是歷屆狀元的首選，堪稱25年不變；而且在一般家長心中，萬般皆下品，惟有讀醫高，皆因醫生不僅社會地位崇高，收入也很豐厚，以致年前偶有狀元表示有意報讀工科，便成為記者的「獵奇」對象。香港社會之畸形，由此又可見一斑。

事實上，香港醫生人手短缺，尖子從醫簡直是多多益善，但一個社會若產業多元化，年輕人理應有廣闊出路，現在連最頂尖的學生都不願投身醫科或金融以外的其他行業，證明香港產業結構單調、出路狹窄已是不爭的事實。特別是創新科技早已成為引領世界潮流的火車頭，別說美國一直在這方面遙遙領先，就算是亞洲的新加坡、台灣、南韓等地也有長足發展；內地更不用說，深圳已成為中國的「硅谷」，創科發展愈跑愈前，香港簡直相形見絀。數字最能說明問題，以2019年為例，香港的科研資金投入佔本地生產總值不足1%，而中國內地為2.23%，台灣為3.5%，南韓為4.64%。這還是增長後的結果，香港過去十多年一直徘徊在0.7%左右，2020年才增長到0.99%。沒有投入，沒有收成，尖子對投身創科卻步，何足為奇？

新任創新科技及工業局局長孫東揚言，希望5年任期內，本地科研開支佔GDP不低於1.5%，即比現時增加50%；更不無遺憾地說，上屆政府於2017年訂下目標，在任期結束前將本港研究開支佔生產總值比例提升至1.5%，但至2021年只有0.99%，最終無法達標。但不管是0.99%，還是1.5%，對推動科研大規模發展仍是遠遠不足夠。更令人深思的是，現時的教育制度下，有培養創科人才的土壤嗎？正如有立法會議員指出，目前本地中小學的STEM教育（即科學、科技、工程和數學相關課程）並非獨立科目，因此出現課時不足及難與大學課程銜接的問題，惟教育局至今無意作出改變。這就難怪，每年的狀元只對醫科情有獨鍾，皆因在整個中小學生涯裏，創科相關學科都是可有可無而已。

國家《十四五規劃綱要》明確支持香港建設國際創科中心，國家領導人亦一再寄語特區政府「要把握時代發展大勢，把支持創新科技發展放在更加突出的位置，進一步發揮好科技創新的支撐和引領作用」。言者諄諄，但願現屆政府不會如歷屆那樣陽奉陰違空蹉跎！