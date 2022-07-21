世界視線：台海局勢起波瀾　華府老調又重彈

台海局勢再起波瀾，繼美國前防長埃斯珀訪台期間大放厥詞，稱「一中政策現已沒用，美國應遠離戰略模糊」後，英媒又放風指美國眾議院議長佩洛西計劃8月率領國會代表團訪台。中國大陸外交部發言人趙立堅要求美方不得安排佩洛西訪台，警告若美方一意孤行，陸方必將採取堅決有力措施，由此造成的一切後果完全由美方負責。

今年4月也傳出佩洛西要訪台，美台對報道不置可否。結果陸方發出強硬措詞警告後，佩洛西「突然」確診新冠肺炎，「被迫」押後原定行程。當時華府希望從俄烏戰爭抽身，如今則可能是國內通脹壓力。皆因美國總統拜登此前欲以減關稅和大陸「講數」，惟陸方無理會；而近日的中東之行吃癟，討油失敗之餘未能拉攏阿拉伯國家抗衡伊朗，沒拿到足夠籌碼下只好火中取栗，欲透過炒作台海議題，迫使北京展開最高級別通話。

在台灣問題上，美國政界屢屢表現出戰略上的短視。從政客及前高官表態來看，他們為求對外展現強勢一面，不惜多次在台海問題上「踩紅線」，甚至是故意對局勢拱火；惟作為一旦爆發戰爭、身先士卒走在前線的五角大樓，則不斷強調維持現狀對美方最為有利。由此可見，美國政府內部在台海問題上無法達成一致，而這情況將增加風險，令陸美陷入危險而瘋狂的零和博弈。

美國近期的連串操作，包括對台售武器、現任及前官員或議員進行正式訪問、軍事演習，與數月前的套路如出一轍，可見華府在抗衡大陸方面已漸漸黔驢技窮。上述做法猶如觸虎鬚，卻自以為不可能有事發生。面對美國沒有盡頭的得寸進尺心態，北京還能容忍多久？對美國這種國家來說，口頭譴責和外交抗議是沒有用的，指望對方遵守承諾也靠不住。

為化解內部經濟及金融危機，美國在歐洲點燃戰火，引爆烏克蘭危機，如今則不斷下探北京底線。但台灣不是烏克蘭，背後也沒有北約，倘佩洛西的踩線行為引發北京作出強硬軍事回應，台軍恐將孤軍作戰，皆因美國在烏國也不願派一兵一卒與俄軍交鋒，要指望他們直接軍事介入台海，未免不太現實。