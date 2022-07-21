功夫茶：改善劏房要靠追　加速發展北部區

持續酷熱天氣警告，加上疫慌仍然嚴峻，相信住喺上床下廁或廚廁合一嘅劏房戶、天台鐵皮屋嘅住戶，開咗冷氣都未必能「消暑」！聯合國嘅居住標準係每一個人都應該住得安全及有尊嚴，香港就連豬欄都可改建成劏房，仲講乜鬼住得「尊嚴」吖！

各位，香港既然係國際大都會，又係世界金融中心，照計市民唔係「詩意地棲居」，都唔應該住到咁不堪啩！嗱！港人嘅人均居住面積中位數喺2021年僅得16平方米，而「劏房」嘅人均面積更僅得6.6平方米，遠低於全球標準，講起都羞家！

阿哥，港人生育率之所以如此低，除咗話依家養個細路要成600萬個大洋外，好大機會都因為居住環境狹窄。古代壞鬼書生偷情，所謂「拂牆花影動，疑是玉人來」！依家困居6.6平方米劏房，一郁，地動山搖，隔籬二叔公都知，仲有mood行房咩！出生率低，咪話唔關居住環境惡劣事！即使精蟲上腦，去邊搵個後花園？花槽都有老鼠喎！

呢嗱！有經濟學者都指出，新加坡嘅人均居住面積達30平方米，認為政府可設目標於20年內追到新加坡。人間奇事知多少，冬月開花獨我家，有冇咁神奇吖？由6.6平方米追到30平方米？若然，就真係太監賭錢，冇卵得輸咯！

做人目光要遠大啲！呢，學者認為推動北部都會區及「明日大嶼」計劃，有助夢想成真。佢仲話，「明日大嶼」唔會造成財政負擔，因為香港已經累積二萬多億元可動用儲備，再加上所建造嘅成本利益大於成本約2.32倍。是以佢覺得建造人工島，相比投資外匯為安全。咁樣做，亦有效將外匯儲備轉化為土地儲備。

經濟學者續稱，雖然北部都會區土地較零碎，業權分散，財政效益亦只係「明日大嶼」六成，但北部都會區係實在嘅土地，從初步構思到完成需時約17.3年，能更快推出房屋供入伙，而且新界北尚有近3,000公頃嘅潛在土地可供研究，將來可以搵出更多發展用地。佢認為兩個項目都有巨大嘅經濟價值，不應推遲或擱置。

事實上，本報向來都支持全力發展北部都會區，一如學者所指出，主要係實在嘅土地，不似「明日大嶼」十畫未有一撇，如空中樓閣也。嗱！東方向來急市民所急，大早已動用人力物力，搜集資料並且以航拍視察，為政府搵到逾千公頃未發展棕地及工廈閒置地。仲有東方一再獻藍圖，建議發展船灣淡水湖，可兼顧建屋和旅遊。東方更建議倣效深圳，簡化審批程序，大大縮減興建時間。本報高瞻遠矚，可惜前朝政府唔識寶，一味廢噏「前人種樹，後人乘涼」！乘你個大頭佛喇！今屆政府既着重執行力，又要提高治理水平！除認真提速發展北部都會區，不妨重新考慮本報宏觀之發展藍圖！