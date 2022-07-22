產評：華樓災禍連金融　速拆彈免患無窮

內地經歷次季的封城抗疫，經濟復甦的希望只有延至下半年。詎料7月以來封城的後遺症不斷發作，先有地方村鎮銀行「提款難」事件，再有已擴展至25個省市自治區的爛尾樓風暴。最令人擔心的是，如今信貸問題已擴展至樓市周邊產業，大大加劇經濟下行壓力，人民幣匯率勢受壓，若不及時拆彈，恐誘發全國金融系統性風險，後果不堪設想！

眼前內地經濟困局，緣於次季上海市實施防疫封城所種下的禍根。上海市是國家金融中心，國民財富集中地，因疫情而一度需全面封城，對供應鏈、資金鏈和市場信心均造成難以彌補的衝擊。雖然如今疫情已受控，但防疫原則不變之下，封城陰影難除，實不利投資與消費，削弱刺激經濟政策效果之餘，市場需求不振，房企銷售和融資均舉步維艱。鑑於這些年大大小小的金融機構放貸都向房地產傾斜，加上不少涉及違規抵押貸款，十個鍋五個蓋，當樓市資金鏈斷裂情況惡化，實力較差的地方金融機構便率先爆雷。

緊接的是已遍布全國各地逾230個「爛尾樓」樓盤業主停止物業按揭供款事件。這幾年內房產業在高壓調控之下，本來就不好過，更致命的是今年封城防疫，大大損及市場信心和購買力，即使多地已放寬樓市調控亦無濟於事。房企銷售停滯，資金回籠受阻，在建項目無法起動，自然交不出樓，可疫下收入大減的業主們卻要繼續為樓按供款，內房這個壓力煲早晚要爆炸。

房企如今更難獲取新融資，銷售更艱難，「火燒連環船」下的周邊產業如建材、物業相關服務等亦受牽連，拖累就業、投資與消費。傳當局擬要求銀行在不影響業主信用的情況下接受延期供款，更有地方法院判決爛尾樓個案業主得以解約，拿回首期及已付貸款。這個處理方法發展下去，最終變相由銀行為這場爛尾樓風暴「埋單」，利息收入大失預算、潛在壞帳大增，勢拖低信貸評級，骨牌效應構成的系統性風險不容低估。

1997年亞洲金融風暴引爆廣東金融危機，最終與海外債權人討價還價，債務重組後得以平息。可如今內地所面對的，不是一場地方金融危機，而是作為全國重點產業的樓市，且風險正傳導至金融體系。當局必須果斷行動，截斷風險蔓延，否則「內循環」戰略王牌無法再打響，經濟恐陷深度衰退。時值中美博弈，東西分裂，內外形勢皆極端嚴峻，往後日子只怕更難過。

過去百多年，跟隨大瘟疫或經濟大蕭條的往往就是戰爭。1918年大流感發生時，一次大戰才剛結束；1929年經濟大蕭條從美國起始，民粹主義抬頭，埋下二次大戰伏線。中美貿易戰已開打數年，新冠疫情爆發至今逾兩年尚無法斷尾，國際貿易與運輸恢復無期，俄烏戰爭就在這背景下發生，全球3大經濟體美國、中國和歐元區皆陷經濟危機。最怕是地緣政治衝突變得頻密，甚而有政治家挑起衝突或戰爭，圖藉此轉移注意力，謀奪政治資本，則非但中國經濟，全球恐怕亦難有樂土。