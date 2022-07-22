功夫茶：網罪含糊歧義多　修改立法切勿拖

網絡犯罪嘅形式眾多且無遠弗屆，隨着科技發展一日千里，不法之徒亦乘機利用科技犯案，手法層出不窮；香港現行嘅電腦罪行相關法例主要於1993年訂立，加上港府對網絡未有一套十分完善嘅監管制度，網絡罪行難怪一直飆升！

呢嗱！法改會日前發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》諮詢文件，並提出改革建議，以應對利用資訊科技、電腦和互聯網，為保障個人權利所帶來嘅挑戰，以及其被利用來從事犯罪活動嘅潛在可能。文件第一部分包含處理5類依賴電腦網絡嘅罪行，分別為：非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，以及提供或管有用作犯罪嘅器材或數據。

法改會指出，香港並無單一條例特定處理電腦網絡罪行，唔同罪行喺《刑事罪行條例》及《電訊條例》中訂立，部分已不合時宜。今趟提高刑罰，法改會建議規管5類電腦網絡罪行，涉嚴重罪行可囚終身。

各位，有關改革建議提出後，會諮詢3個月。嗱！香港互聯網協會開放數據小組召集人尋日就喺電台節目表示，條文定義多處含糊，定罪門檻擴得很闊，會令市民憂慮，部分零售商或服務承辦商，會擔心誤墮法網。佢舉例指出，好似網上購買演唱會門票，要分辨相關人士是真心想購票，抑或惡意攻擊購票系統，從網絡專業人士來看，因網站流量太多而導致伺服器癱瘓，並不算干預電腦數據或系統。

嗱！是否惡意攻擊令伺服器癱瘓，相信警方網絡安全及科技罪案調查科，其專責處理電腦法理鑑證及防止科技罪案嘅工作，冇理由低B到咁都分唔清楚啩！功夫茶倒關心今趟法改會電腦網絡罪行小組委員會成員陳政龍指出，「域外法權」原則應用於是次修例，雲端伺服器數據不在港亦有機會犯法！當罪行與香港有事實及因果聯繫，本地法庭就可以行使司法管轄權！

往事並不如煙！呢，有啲頻道就係自恃身處海外，好似YouTube直頭擺明侵權偷上癮，東方傳媒機構旗下《東方日報》及《東網》多次畀YouTube頻道上載未經東方同意嘅獨家圖片，以及盜用網頁新聞內容。阿哥，如此鼠竊狗偷行為視法紀如無物！呢，班契弟唔單止侵權，仲任由啲充斥誹謗、抹黑、失實嘅短片流傳！如此多行不義本應天收！依家「域外法權」若修例作實，理應先將班契弟打入天牢，等佢哋咪咁逍遙當法律冇到吖！新政府要提高治理水平，法改會唔好又有姿勢，冇實際，拖個三五七年，改得嚟都蚊瞓！啲契弟分分鐘都作惡多端而自斃喇！